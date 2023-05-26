她PO出巧克力麵包照太像這一物 網笑翻：不要有蟑螂爬出來就好

有這麼像嗎？一名女網友買了一款巧克力麵包，但她卻覺得造型越看越熟悉，沒想到竟然是「撞臉」浴室的排水孔蓋，她拍下照片PO到臉書後引起眾人熱議，有人開玩笑地說「感覺會咬到頭髮」。

從原PO在臉書「路上觀察學院」貼出的照片看到，她手上拿的巧克力麵包造型是圓形，中間印了10個類似花瓣造型的圖案，和一旁的浴室排水孔蓋比一比，相似度百分百，但差別卻在於排水孔蓋是11個孔。

若不說還真的分不出來原PO手上的是麵包，也因為太過相似，讓她一時間分不清，只能苦笑地說「這巧克力麵包有種莫名的熟悉感」。

照片一出笑翻不少人，「我以為妳買大一號，然後蓋不上去」、「嗯，看起來糖分是照模子灑的」、「身為一個水電工，身兼麵包師傅很合理吧，就像有人賣蛤蜊兼賣衣服一樣」、「看了以後，感覺每咬一口都有可能吃到頭髮」、「就是用排水孔蓋去烙印的啊」、「只要蟑螂不會從裡面爬出來都行」、「這下我們知道他的模具是哪裡來的了」、「還好還好，排水孔11個洞，你的10個瓣~安心吃吧」。