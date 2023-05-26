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2024中秋節沒有連假「卡一個周一」 兩派網友戰翻

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友發現明年中秋節沒有連假。 中秋烤肉示意圖／聯合報系資料照片
有網友發現明年中秋節沒有連假。 中秋烤肉示意圖／聯合報系資料照片

行政院調整彈性放假的範圍，並公布明（2023）年政府行政機關辦公日曆表，總放假天數115日，其中3日以上的連續假期有4個。一名網友在網路上發文，指出明年中秋節居然沒有連假，而貼文曝光後也掀起討論。

昨（25）日一名網友在PTT上以「明年中秋沒連假，也不補班」為題發文，原PO指出明年除了春節，台灣三大節只有清明節和端午節有連續假期，因為中秋節在星期二，前一天如果沒有放假，這樣就沒有連續假期。對此，原PO好奇詢問大家，「請問，去年大家真的為了補班補到氣到不行嗎？搞得明年中秋，連假都沒有！」

2024行事曆及連假。 製表／鄭媁
2024行事曆及連假。 製表／鄭媁

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「官員好像沒有判斷能力…是今年補6天太多了」、「原本補班可以連假的，自己請假要看老闆臉色，錢還變少」、「煩死了，我想放連假」、「大節日不放連假超扯」、「為什麼不能連假不補班？」、「不想放連假的都邊緣人吧」。

也有網友持不同意見，「很棒啊，有需求的人自己請特休，上六天班真的累死人」、「自己請特休+1，幹嘛要大家都補班上六天」、「這樣很好！連假的休假品質真的很差，補班的工作品質也很差，想休的自己請假就好了」、「支持自己請特休，我喜歡上一天後又放假」。

連假 中秋節 PTT

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