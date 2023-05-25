男友偏愛「1款式」女性內褲她傻眼PO網求助 釣出一票網友認同

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女大生PO文表示，男友喜歡她穿草莓內褲，讓她超傻眼，貼文引來網友討論。 圖／ingimage
一名女大生PO文表示，男友喜歡她穿草莓內褲，讓她超傻眼，貼文引來網友討論。 圖／ingimage

為了維繫感情，情侶之間常會製造一些情趣，以增進彼此的親密關係。對此，就有一名女大生PO文表示，隨口問了男友要穿什麼內褲？對方回答「我喜歡妳穿草莓的」，讓她傻眼直呼「真的沒想到他的口味竟然是這個，我是不是該注意什麼」，引來網友討論。

該名女大生在《Dcard發文表示，隨口問了電話另一頭的男友明天要穿什麼內褲？對方回答「草莓那件，我喜歡妳穿草莓的」，原PO聽到後驚呼「真的沒想到他的口味竟然是這個，我買了那麼多性感蕾絲竟然毫無用武之地」。

原PO補充提到，男友從以前就說她看起來很像未成年，也喜歡她穿可愛的內褲，因此好奇上網詢問「我是不是該注意什麼？順便調查一下各位同胞的男友或男生喜歡另一半穿什麼樣的款式？」

貼文一出，網友紛紛回應「如果妳是屬於小隻的，真的穿可愛型的內褲會很加分」、「我男友也是，越像小學生他越喜歡」、「我爸也喜歡草莓內褲，他那件已經穿了20年，穿到破洞都不丟」、「我男友喜歡小隻女可愛型的，也是蘿莉控，所以我小小隻的剛好正中紅心，我衣櫃一堆水果內褲」、「以為男生都很喜歡蕾絲，結果男友根本不愛，但沒關係我很愛」。

情侶 草莓 Dcard

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