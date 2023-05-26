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影／必須早點知道！塑膠袋「多轉一圈」能裝兩杯飲料 完全不搖晃超方便

聯合新聞網／ 綜合報導
天氣越來越炎熱，讓人越來越想來杯飲料解渴。圖片來源／ingimage
天氣越來越炎熱，讓人越來越想來杯飲料解渴。圖片來源／ingimage

天氣變得越來越熱，出門在外時總是想來杯清涼的飲料解解渴。不過有時如果點超過一杯手搖杯，要拎著走時，就需要額外杯墊之類的道具，否則就很容易倒翻。有位日本網友想到一招，只要用塑膠袋做點巧思，就能夠一次輕鬆攜帶兩杯飲料。

根據日本媒體「grape」報導，日本IG網友「shi_bamama」，平時就喜歡分享許多生活小技巧。近來他拍影片示範，平時在外用塑膠袋裝兩杯飲料時，只要在放入第一杯之後，將旁邊反轉折過來，就能夠裝入第二杯飲料。如此一來就能穩穩的拎著，不需要靠底下墊子就能固定。

網友們看到這招，紛紛表示「太厲害了」、「好棒的點子」「原來如此！一開始就該這樣做」、「好強！我是在餐廳工作的，這招會很管用」、「下次去麥當勞時就這麼辦」、「可惜最多只能裝兩杯」、「雖然聽說這個方法，不過看了影片感覺應該派得上用場」。

除此之外，該頻道還有分享「如何輕鬆弄開紙箱的膠帶」、「如何只用雙手就切開塑膠繩子」、「保特瓶瓶蓋有什麼妙用」之類的影片，讓生活可以過得更加便利。

日本

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