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北北基桃1200月票「便宜到誇張！」 網友：比日本學生票折扣更多

聯合新聞網／ 綜合報導
北北基桃1,200月票在7月1日上路，30天內能無限搭乘雙北、基隆、桃園的台鐵、捷運、公車、客運等大眾運輸工具。圖／聯合報系資料照片
北北基桃1,200月票在7月1日上路，30天內能無限搭乘雙北、基隆、桃園的台鐵、捷運、公車、客運等大眾運輸工具。圖／聯合報系資料照片

北北基桃1,200月票7月1日上路，相比過去雙北1,280月票，使用範圍變得更大，30天內能無限搭乘雙北、基隆、桃園的台鐵、捷運、公車、客運等大眾運輸工具，讓網友驚呼這個價格「便宜到誇張。」

一名網友於PTT以「 各位不覺得1200月票便宜到誇張嗎？」為題發文表示，北北基桃1,200元月票交通工具涵蓋「雙北捷運」、「桃園機捷全線」、「基北北桃四市市區公車」、「國道客運」、「台鐵」、「輕軌」、「四都Youbike」，比起先前雙北市的1,280月票還便宜，直言「日本的學生月票折扣都沒那麼誇張，不覺得便宜到誇張的地步嗎？」引發網友熱議。

1200月票比較
1200月票比較

有網友分析，大眾運輸工具本來就不求賺錢，為了鼓勵民眾多用大眾運輸、減少開車，乘客多了才能把效益最大化，也能夠減少道路交通成本和問題，加上基北北桃加起來上千萬人，以量制價，從財務考量來看，價格便宜許多，但是以推廣的角度來看，未必不划算，尤其是現在交通尖峰時段的道路太壅擠，讓民眾選擇搭乘交通運輸很重要，騎機車的人減少了，交通傷亡也能降低，「這點我完全贊同，因為這件事是本來就該做的。」

鄉民也紛紛表示1,200月票「真的很香」，更有人稱現在自己週末回家一次，一個月車費就要1,000出頭，還有人指出「中壢環北到火車我記得要160欸，這樣來回三百多，搭一禮拜回本。」全網一片讚賞「這超棒，假日搭的人多，塞車會紓緩」、「我跑業務很爽，雖然現在1280就很神了」、「將社會利益最大化，讓交通資源有效運用。」不過更有人表示，希望月票可以把高鐵也納入，「其實把高鐵北三站納進去，漲個幾百塊也好。」

不過也不少人擔心虧錢問題，表示「台鐵基隆客運就超級賺」、「1280元光雙北就虧錢了，不用說台鐵客運機捷這種高價位的。」但也有網友指出「其實也不用太擔心虧爆，接下來把雙北停車格畫爆，價格提高，嚴抓違停，就可以拿來補了」。

延伸閱讀：通勤族懶人包！基北北桃通勤1200月票開賣 一圖搞懂適用範圍、TPASS是啥、1280怎退費

北北基 桃園 交通月票

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