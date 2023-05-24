解壓縮算插隊？排隊等內用「前面突然冒出18人」 網看法兩樣情

排隊最怕遇到有人插隊，近日一名網友在Dcard發文抱怨，在等餐廳內用時，前面突然有人「解壓縮」，從原本的2人變成18人，讓原PO相當無奈。不過針對此事，底下網友看法也大不同。

原PO表示，日前在嘉義某間雞肉飯排隊等內用，前面本來是一男一女排隊，不久後來了3、4名他們的朋友，沒想到之後的二十分鐘內，又陸陸續續有同夥來，最後總共有18人出現。原PO也傻眼詢問眾網友，這樣算不算插隊，「大熱天排隊又遇到這種的真的氣到爆，但又不確定他們這樣到底算不算插隊，所以沒有制止」。

對此，底下留言指出，「當然算插隊，2、3個我覺得還好，但18個是怎樣，如果這都不算插隊，那乾脆以後排隊看要花錢請人還是怎樣，直接請50位來解壓縮啊」、「解壓縮2、3個也只是把那張桌子填滿，實質上沒差，但超過一張桌子的數量肯定就是了」、「內用絕對算！要排隊前一定會衡量前面的排隊人數，覺得不多或是可以接受的人數才會去排隊，突然解壓縮是在開玩笑喔」、「外帶不算，內用算」。

不過也有網友認為，「我個人認為不算耶，如果18個人擠在一起隊伍又臭又長，可能有人去買飲料，有人輪流排隊，怕中暑之類的」、「不算插隊吧，只要前面先排的人跟店家說他們18位，就算他們一開始18位就都到了，你前面不管怎樣就是還有18人」、「我覺得不算欸，就好像去有帶位的餐廳，如果都沒預約，都採現場的情況，也是一個人代表登記 」。