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這款知名汽水也「辱華」？多位中國網紅實測一堆添加劑崩潰：區別對待

DailyView網路溫度計／ DailyView網路溫度計
圖擷自影片。
圖擷自影片。

image source: YouTube／翻攝自陳老師來了

文／蔡瓅萱

汽水也會「辱華」？近日在中國社群間流行著某品牌汽水的實測影片，許多網紅們紛紛拿出該廠牌在中國及他國販售的汽水做對比，使用吸色紙浸入飲料中，隨後發現中國的汽水中明顯添加了較多色素，因而質疑廠商有「差別待遇」，引發網友熱議。

汽水廠牌也「辱華」？網紅實測「中國的比較多添加劑」

YouTube頻道「陳老師來了」近日分享了許多中國網紅對知名品牌汽水進行實測的影片，這些中國網紅拿出該品牌在中國與他國販售的汽水倒入杯子中，並且將吸色紙靜置其中，取出後發現從中國汽水中拿出的吸色紙顏色明顯較深，裡面含有較多色素。實際查看成分表後也發現，和他國汽水比起來，中國的汽水含有較多的化學添加物。

以日本的同廠牌汽水為例，日本的汽水並未使用人工色素及防腐劑，並且內含1%的濃縮果汁，而中國的汽水卻含有色素、食用香精等添加物，並且兩國的汽水售價也差不多，讓實測的中國網紅氣憤表示：「難道我們就不值得更好的產品嗎？」此外，也有其他網紅發現中國、香港的同廠汽水也不像中國的有那麼多的添加劑，引來許多中國網友留言，「區別對待中國人，這算不算辱華」、「為什麼只給大陸人喝？這是明著給大陸人下毒啊」。

差別待遇？其實是「中國食品安全標準要求太低」！

在影片中陳老師指出，會出現這樣的差異，根本就不是品牌的「差別待遇」，會造成這樣的差異，關鍵原因在於各國對於食品安全標準的要求不同，中國的標準本身就比其他國家低，允許食品中加入較多化學添加物，「中國對於食品安全要求非常低，國外市場對於食品安全要求特別高。你想想，國外企業是傻子嗎？中國市場全世界來講是最大的，有必要去傷害中國消費者嗎？沒必要啊！而是中國政府允許添加，那他們就繼續添加囉，反正做得更好喝、顏色更好看，那誰不願意呢？」

YouTuber指出背後的原因在於「中國的食品安全標準要求太低」

▲YouTuber指出背後的原因在於「中國的食品安全標準要求太低」。

image source: 翻攝自YouTuber

中國網紅及網友指控汽水廠牌「辱華」的行為，也在臺灣引發網友討論，不少人認為這是中國政府沒有制定良好的食品安全規範，對食安問題並不關心，因此才會讓進口到中國的產品有那麼多的化學添加物，「這問題很簡單，就是各國食品安全的標準不同，該怪的不是廠商歧視中國，而是中國政府的食安標準太低」、「希望中國人民站起來，要求政府升級食安法」、「中國式的食品安全標準就是吃了不會馬上死人就是合格」。

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