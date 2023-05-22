他見台灣男生參加婚禮「1穿著」傻眼嘆有失水準 內行曝致命真相

不少人都有參加婚禮的經驗，除了紅包禮數外，該如何穿搭也是一大難題。對此，就有一名男網友發文表示，最近參加婚禮看到現場的女生都會穿洋裝或禮服，但大部分的男生卻是穿Polo衫就來，讓他傻眼直呼「有失水準，台男參加婚宴不穿西裝的嗎？」掀起網友熱議。

該名男網友在PTT八卦版PO文表示，參加婚宴時，看到現場的女生至少都會穿洋裝或禮服，爭奇鬥豔看了很舒服，而男生雖然還是有穿西裝梳油頭的，但大部分都是穿Polo衫就來，甚至還有穿短袖的，讓他忍不住直呼「這樣很沒有儀式感欸，有失水準，台男參加婚宴不穿西裝的嗎？」

貼文一出，隨即引起熱烈討論，網友紛紛回應「我同事還穿涼鞋」、「紅包大包最實際」、「肯來捧場就不錯了」、「賓客重點是菜色，主人家重點是禮金」、「輕鬆穿就好，重點是能吃比較重要」、「穿太好看吃飯衣服容易弄髒，所以隨便穿就好」。

此外，還有網友指出，「不是主角，不需要穿到西裝喧賓奪主」、「男生西裝變化不大，一堆男賓客再跟著穿會搶新郎的鋒頭吧」、「不能比新郎帥是常識吧」、「我之前比新郎帥，人家跑來跟我恭喜」、「穿太正式最尷尬的就是你自己」。