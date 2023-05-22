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和必勝客拚了？甜點師傅「失手」做出皮蛋肉鬆泡芙 饕客曝口感：很帶勁

聯合新聞網／ 綜合報導
從高雄起家的甜點店「品好乳酪」，日前推出限時販售的皮蛋肉鬆泡芙，掀起網路熱烈討論。圖／擷自臉書粉專「品好乳酪」
從高雄起家的甜點店「品好乳酪」，日前推出限時販售的皮蛋肉鬆泡芙，掀起網路熱烈討論。圖／擷自臉書粉專「品好乳酪」

必勝客以開創顛覆性口味產品出名，近日則出現了泡芙界的必勝客？日前高雄一間甜點店「品好乳酪」分享5月最新口味的泡芙照片，但泡芙內餡的「茉莉茶凍」卻被網友誤認為「皮蛋」，嚇得老闆趕緊澄清「那個像皮蛋的的東東，是茉莉茶凍啦....」，沒想到3天後，品好乳酪竟然開發出一款皮蛋肉鬆泡芙，立刻掀起大批網友熱烈討論。

日前品好乳酪臉書粉專發文分享5月新品口味「梅子芒果青泡芙」，不過內餡奶油包覆的黑色塊狀物，卻被部分網友誤認為皮蛋，令粉專趕緊澄清，那個像皮蛋的內餡，其實是茉莉茶凍，小編自嘲「拍照技術太差」，對不起甜點師傅。結果該貼文吸引超過9000名網友點讚，許多網友紛紛留言敲碗，「不是皮蛋我不買！強烈建議出皮蛋口味」。

沒想到經過3天，品好乳酪竟真的開發出「皮蛋肉鬆泡芙」，從粉專照片可看出，泡芙內餡包著肉鬆和皮蛋，並搭配上香草餡、乳酪歐蕾。小編發文笑喊「網友們...你們成功了...」，並表示皮蛋肉鬆泡芙限時開賣3天，從5月19日至5月21日在高雄昌盛門市開賣。

小編發文笑稱，甜點師傅「要被大家逼瘋了」，時隔3天開發出皮蛋肉鬆泡芙，有人在開賣當天馬上購買嘗鮮。 圖／擷自臉書粉專「品好乳酪」
小編發文笑稱，甜點師傅「要被大家逼瘋了」，時隔3天開發出皮蛋肉鬆泡芙，有人在開賣當天馬上購買嘗鮮。 圖／擷自臉書粉專「品好乳酪」

貼文一出，掀起大批網友朝聖，「哇~小編在跟必勝客​比拚嗎？」、「竟然真的賣」、「看起來很好吃的感覺」。還有饕客分享口感，「當地人的任性，已手刀購入，皮蛋那個嗆鼻的味道整個被香草卡士達醬撫平！只剩下皮蛋內軟外Q的口感。肉鬆再適時出現給你一個溫和的鹹味衝擊，好帶勁又難以忘懷的組合啊」。

不過，目前該新品販售已結束，許多沒吃到的網友留言哀嚎，「台北人好想吃」、「為什麼只有高雄有賣」、「可惜太遠了！」。

高雄市 茉莉茶凍 必勝客

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