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學生提「假人頭」搭公車！苦主嚇到差點閃尿 網淚曝超慘陰影

聯合新聞網／ 綜合報導

女學生提著假人頭搭公車。圖擷自路上觀察學院
女學生提著假人頭搭公車。圖擷自路上觀察學院
要成為真正的髮型師之前，都要先用不少假人頭進行練習，不然剪壞客人的真髮就完了。一名網友在臉書上發文，貼出一張女學生提著假人頭的照片，而貼文曝光後也掀起討論。

昨（20）日一名網友在臉書社團「路上觀察學院」發文，從照片中可以看見，一名女學生穿著藍色校服搭乘公車，右手提著一個假人頭，乍看之下相當恐怖。對此，原PO在貼文中直呼，「真的嚇得閃了兩滴尿啊…」。

原PO被女學生手中的假人頭嚇到。圖擷自路上觀察學院
原PO被女學生手中的假人頭嚇到。圖擷自路上觀察學院

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「美容美髮科看到都無感」、「有膽的還在漏尿，沒膽的已經準備換褲子了」、「妹妹啊…能別提那麼自然嗎？」、「為何不裝袋子，好嚇人」、「還好是白天，如果是晚上又塗上紅色膠漆，然後走在黑暗地方…真的會閃尿」、「要用袋子裝可以，不要用透明的，不然那畫面比直接拿還可怕」。

也有網友提到，「以前堂姐讀美髮，還沒讀幼稚園時跑去她家找她，找不到人所以每個門都打開看，結果意外開到她的練習室，裡面完全沒有多餘空間，包含地板通通都是假人頭，我直接嚇到，現在還有陰影」、「我自己以前讀美髮，我把人頭頭髮洗好，放陽台曬乾，結果自己也被嚇到」、「我第一次去做美髮的女友家，打開衣櫃掉出好幾顆人頭，我當初嚇到閃了兩滴尿」。

公車

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