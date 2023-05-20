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綠燈亮了「一排機車等老翁過馬路」被讚暖心 網歪樓揪一細節

聯合新聞網／ 綜合報導
民眾在台南市北門路二段路口，看到一排機車騎士禮讓老翁過馬路。圖擷自記者新聞網
民眾在台南市北門路二段路口，看到一排機車騎士禮讓老翁過馬路。圖擷自記者新聞網

有民眾經過台南市北門路二段時，看到路口的綠燈標誌已亮起，一名老翁仍拄著拐杖緩慢地走在斑馬線上，原本停在路口的10幾位機車騎士在綠燈亮起時卻沒人起步，在一旁等待老翁穿越馬路，這段畫面被拍下後，引發網友大力稱讚，直呼「太令人感動！」、「暖心」。

據了解，這路口為四線道，正常行人走過都至少需要10秒以上，而這位老翁行動不便，需倚靠枴杖緩慢行走，路口又非常大，經過需要一段時間，眾多騎士們保護老翁走完馬路的畫面，引起網友紛紛表示「台灣多一點這種人就好了」、「好人騎士們一生平安」」、「最近修法後真的很有感，車都會禮讓行人了」。

不過，也有網友注意到「騎士們還在等紅燈，綠燈是對向」，也就是大家熟知的「多時相號誌」，還有歪樓留言「本來就是紅燈啦」、「不要跟錢過不去」、「可能對面有警察」。

台南 機車騎士

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