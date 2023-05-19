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她好奇「黃綠色箭頭符號是什麼？」 內行人秒懂：不貼會記點

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO看影片時發現這個箭頭，詢問鄉民們得到的答案是日本新手駕駛的符號。 圖擷自Dcard
原PO看影片時發現這個箭頭，詢問鄉民們得到的答案是日本新手駕駛的符號。 圖擷自Dcard

除了文字以外，符號也能做為代表不同意思的象徵，有一名女網友在Dcard貼出一個箭頭的符號，中間有黃綠兩種不同顏色，她似曾相似卻又想不起來，只好求助大家幫忙解答「這個符號是什麼意思？

原PO說自己在滑影片時看到這個箭頭符號，一邊是黃色，另一邊是綠色，她覺得似曾相似但又想不起來是在哪裡看過，於是截圖PO上網求助，「有人有印象這個符號在哪裡出現過嗎？想不起來的感覺好痛苦」。

不少內行人一眼就秒懂這個符號的意義，「新手，日本汽車新手或是打工，新來的人都會有這符號」、「這個是日本新手駕駛的符號，又叫『嫩葉標誌』，領取駕照未滿一年者在車輛前後都必須掛上，甚至在一些餐廳新人的名牌上也會附有該標誌」、「早期是日本的新手駕駛的意思，現在各行業乃至遊戲業，網站，也經常用這個圖標，代表初學者」。

據《維基百科》寫道，這個箭頭是日本《道路交通法》所規定的標誌之一，形狀類似箭尾端的羽毛，右邊是綠色、左邊是黃色，此標誌在1972年啟用。駕駛人在初取得「第一類普通汽車（普通自動車一種）」的駕駛執照之後，必需在車輛前後高度40至120公分的範圍內，貼上此標誌，至少一年。未貼此標誌者若遭查獲，會遭違規記點的處分。

Dcard

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