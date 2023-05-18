妹子崩潰！夜徵打「會飛大蟑螂」大方開價1000元 男網友暴動

怕蟲超崩潰！台中一名女子凌晨家中出現大蟑螂，因為會飛行爆衝，連她的室友也不敢打，無奈之下上論壇求救，並開價1000元，引來網友暴動想賺一筆外快。

該女子在Dcard凌晨00:32發文求助，「嗚嗚嗚嗚嗚嗚嗚，在太原&精誠車站附近，大隻、會飛的，室友也不敢打」，短短一番文字湧進上百個留言。

大家暴動喊「這酬勞真多」、「我願意幫原po抓蟑螂，然後再放回去，再幫忙抓再放回去，實現財富自由」、「話說一單1000也太好賺，以後半夜接這個生意做好了」

男網友紛紛應徵「以後找我不用錢啦」、「我先預約！下次如果還有出現蟑螂找我，我就住附近而已」，甚至有女網友透露「前任就是來家裡幫忙打蟑螂後在一起的」。

也有人分享其他求救經驗，「跟你說點熊貓給小費請他們幫忙，我上次就這樣打的」、「我上週也遇到同樣狀況，趕快註冊po小雞上工，結果還要審核一天，我本人已經快嚇暈在房間」。

熱心網友更提供自救方法「撈魚網超好用，居家必備良品，推薦給怕蟑和飛蟲的朋友們，奔跑爬行中都可以」、「用泡泡水噴多次就死了」、「全罩式安全帽戴著、雨衣穿著，拿整罐酒精狂噴，噴幾下蟑螂就會掉到地上」。