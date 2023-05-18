快訊

震撼彈！納達爾因傷法網無緣衛冕、溫網也將缺席 明年恐退休

開車上路怕碰撞！他問「新車只保強制險的人多嗎」 網吐真話

聯合新聞網／ 綜合報導
有些駕駛人會替車子購買合適的汽車保險。 示意圖／聯合報系資料照片
有些駕駛人會替車子購買合適的汽車保險。 示意圖／聯合報系資料照片

開車上路最怕發生碰撞，除了會影響後續行程，還可能會有相關賠償需要負擔。一名網友在網路上發文，好奇詢問大家「現在新車只保強制險的人多嗎？」而貼文曝光後也掀起討論。

昨（17）日一名網友在PTT上以「現在新車只保強制險的人多嗎？」為題發文，原PO印象裡爸爸那輩的人，幾乎都只保強制險，上次鄰居出車禍，也因為只有強制險，所以自己拿了不少錢出來賠。對此，原PO好奇詢問大家，「現在新車只保強制險的人多嗎？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「新車很少只保強制險吧，二手車比較多」、「新車一定要有財損、體傷，還有乙式車體險」、「車體險很重要啊，尤其是遇到死皮賴臉的」、「最少也要有個第三人跟財損吧，自己的撞壞就認了，別人的壞了比較麻煩」。

也有網友提到，「同學資產保守五億，他三台車都只有強制險」、「我是新車，保丙式而已，看每個人的需求啊」、「我新車保丙式，只怕撞到別人的車」、「我買過兩台新車，都只保強制險跟第三人」、「看過新車只保強制險和第三人，業務要給折扣保乙式也不要」。

車禍發生時，強制險並不理賠財損的部分，可透過第三人責任保險針對第三人的車輛毀壞或財物損失進行理賠。所謂的第三人指的是車子外的第三人，例如對方駕駛、乘客和路人，並不包含車主自己及我方乘客。如果強制險的體傷理賠金額不足，第三人責任險也可彌補差額。

PTT 車禍

延伸閱讀

社會新鮮人月薪10萬揭薪水分配、投資選擇 過來人給建議

好市多「1聯名冬季上衣」只賣197元！實穿照曝光了 網吐隱憂

服飾店門口掛「1紅布條」！網細看笑翻：老闆娘傷的很深

台中「飲料一條街」10家手搖當鄰居！11萬人朝聖發現「這亮點」

相關新聞

妹子崩潰！夜徵打「會飛大蟑螂」大方開價1000元 男網友暴動

怕蟲超崩潰！一名女子凌晨家中出現大蟑螂，因為會飛行爆衝，連她的室友也不敢打，無奈之下上論壇求救，並開價1000元，引來網友暴動想賺一筆外快。

開車上路怕碰撞！他問「新車只保強制險的人多嗎」 網吐真話

開車上路最怕發生碰撞，除了會影響後續行程，還可能會有相關賠償需要負擔。一名網友在網路上發文，好奇詢問大家「現在新車只保強制險的人多嗎？」而貼文曝光後也掀起討論。

點外送留13字！她驚見便當雞腿「堆成山」 滿到白飯直接消失

現代人習慣利用外送平台訂餐，不僅快速方便，還能一次看到附近店家的菜色。一名女網友發文表示，因為個人因素，有一天長達10幾個小時都沒有吃飯，她透過外送平台叫了一款名為「餓很久」的便當，心想便當名字滿符合...

澳洲打工年薪百萬他問「為何不去？」 專業網友曝背後原因

人人都想追求高薪工作，有些人會選擇進入科技業，有些人則會從商。日前一名網友指出，去澳洲工作一年有機會拿到年薪200萬，而且當地生活品質好，交通又十分便利，還可以在當地置產，因此他好奇「為何有些人會在台灣應徵超商、超市等工作，也不考慮去澳洲工作呢？」

她留負評卻遭咖啡店「狂發限動」追殺照片全都露 老闆被起底欠債、買粉絲

餐廳消費糾紛時有所聞，但因為被留負評就瘋狂公審對方的行為似乎太超過了。一名女子原本打算到台北市一間咖啡店消費，最終因低消門檻作罷，並留下一星負評。但店家未選擇息事寧人，而是肉搜該名顧客，在IG狂發限時動態、公布對方個資，讓網友看了十分傻眼。

女外送員後座貼一紙條 短短10字讓他看了很心疼

外送員的工作時間雖然彈性自由，但是有孩子家庭的人難免要花時間兩邊兼顧。有網友在路上看到一名女外送員的外送箱上貼著一張紙條，上面的註明讓他看了心疼不捨，他拍下照片上傳到臉書上，引來不少討論。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦