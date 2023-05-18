開車上路怕碰撞！他問「新車只保強制險的人多嗎」 網吐真話

開車上路最怕發生碰撞，除了會影響後續行程，還可能會有相關賠償需要負擔。一名網友在網路上發文，好奇詢問大家「現在新車只保強制險的人多嗎？」而貼文曝光後也掀起討論。

昨（17）日一名網友在PTT上以「現在新車只保強制險的人多嗎？」為題發文，原PO印象裡爸爸那輩的人，幾乎都只保強制險，上次鄰居出車禍，也因為只有強制險，所以自己拿了不少錢出來賠。對此，原PO好奇詢問大家，「現在新車只保強制險的人多嗎？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「新車很少只保強制險吧，二手車比較多」、「新車一定要有財損、體傷，還有乙式車體險」、「車體險很重要啊，尤其是遇到死皮賴臉的」、「最少也要有個第三人跟財損吧，自己的撞壞就認了，別人的壞了比較麻煩」。

也有網友提到，「同學資產保守五億，他三台車都只有強制險」、「我是新車，保丙式而已，看每個人的需求啊」、「我新車保丙式，只怕撞到別人的車」、「我買過兩台新車，都只保強制險跟第三人」、「看過新車只保強制險和第三人，業務要給折扣保乙式也不要」。

車禍發生時，強制險並不理賠財損的部分，可透過第三人責任保險針對第三人的車輛毀壞或財物損失進行理賠。所謂的第三人指的是車子外的第三人，例如對方駕駛、乘客和路人，並不包含車主自己及我方乘客。如果強制險的體傷理賠金額不足，第三人責任險也可彌補差額。