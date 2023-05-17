澳洲打工年薪百萬他問「為何不去？」 專業網友曝背後原因

人人都想追求高薪工作，有些人會選擇進入科技業，有些人則會從商。日前一名網友指出，去澳洲工作一年有機會拿到年薪200萬，而且當地生活品質好，交通又十分便利，還可以在當地置產，因此他好奇「為何有些人會在台灣應徵超商、超市等工作，也不考慮去澳洲工作呢？」

一名網友在Dcard發文表示，去澳洲工作一年年薪大約200萬左右，可以實存160萬，台灣月薪中位數4萬2千元，等於有一半以上的台灣人月入不到10萬，因此他指出「移民到澳洲不就好了？澳洲薪水高，生活品質又好，交通也很便利，都比台灣來得好，如果可以還能在當地置產」，最後他質疑「我看到有人去應徵超市、超商等薪水不高的工作，不禁會想『你們有沒有對人生負責呢？』」

文章曝光後，馬上有專業網友回應「移民有它的門檻在，比如說『專長移民』，要有特定專業才能移民，但我們這裡認定的專長也並不一定在那裡行得通。如果是去澳洲打工再回來，也是可以探聽一下澳洲打工的經歷對於台灣的職場有沒有加分？我遇到的多半是沒有，就像東南亞國家的頂大畢業生來台灣做些沒有門檻的工作，意思一樣。花費了時間、青春，賺到第一桶金之後，你不一定賺到移民的門票，而回來之後對台灣的業界而言等同是就業空窗期。如果想要用第一桶金做一點事情，還要面對注資失敗一切成空的風險，大概是這種取捨」。

另一名網友也回應「澳洲打工性質多為重勞力、低技術，但選擇工作除了薪資報酬外，重要的是成長性和永續性。澳洲打工可能稅後跟扣除生活費後仍然高薪，但相關工作經驗對一般職涯沒有太大幫助，可能做到老，除了工作內容無成就感，會被年輕勞動力取代以外，還沒有可以替新工作加分的機會。澳洲打工比較適合希望賺快錢1-3年的人，不太適合有心要經營職涯，後面收割成果的人」。