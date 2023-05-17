她留負評卻遭咖啡店「狂發限動」追殺照片全都露 老闆被起底欠債、買粉絲
餐廳消費糾紛時有所聞，但因為被留負評就瘋狂公審對方的行為似乎太超過了。一名女子原本打算到台北市一間咖啡店消費，最終因低消門檻作罷，並留下一星負評。但店家未選擇息事寧人，而是肉搜該名顧客，在IG狂發限時動態、公布對方個資，讓網友看了十分傻眼。
該名女子在事發咖啡店的Google評論區解釋自己給一星的原因，在店員告知內用有200元低消後她提出要加點小餅乾，但對方表示餅乾沒有了，只有鬆餅等甜食，顧客回應自己真的吃不下，店員卻要她外帶飲料「去外面吃」，她才會選擇不消費。
沒想到店家竟惱羞成怒，開始在IG狂向女顧客的評論嗆聲，肉搜並公布女子和其家人、好友的「無碼」臉書個人檔案，照片、學經歷、姓名全都露，甚至轉發顧客過去的動態，批評長相、配上諷刺羞辱的字眼，就這樣一連發了約30則限時動態。
消息在各大社群平台發酵，店家的舉動令網友傻眼又憤怒，紛紛留言：「支持當事人開告」、「EQ和咖啡豆一樣被磨碎了」、「沒水準」、「一直挖別人生活照出來，好噁」、「這算騷擾了吧」。
店家後來在限時動態公布監視器畫面，但不僅沒替自己平反，反而讓網友更加氣憤，因為顧客進門後在櫃檯等了好一陣子才有店員前來招呼，期間也未對店員口出惡言，不懂為何店家要這樣「氣噗噗」。
此外，老闆的身分也被起底，廣大網友也紛紛加碼爆料他把自己臉書用戶名稱改成當事女客人的名字，也有人翻出和老闆同名同姓者「欠錢不還」而鬧上法庭的判決紀錄，甚至被爆出IG疑似買粉，幾小時內就從3千多名粉絲暴衝至破5萬多人，還有一整串留言指控他「買粉絲不付錢」。
咖啡店老闆低EQ的行為令人直搖頭，有網友就打趣地寫道：「上次應徵清潔工忘了帶戶籍謄本，家也遠，我突然靈感大發，找了店家留下一星評論，老闆兩分鐘就把我的戶籍謄本掃描圖檔發過來了。」諷刺地表示只要留負評，店家就會把留言者的個資都翻出來。
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