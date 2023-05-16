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女外送員後座貼一紙條 短短10字讓他看了很心疼

聯合新聞網／ 綜合報導
外送員示意圖。圖／聯合報系資料照
外送員示意圖。圖／聯合報系資料照

外送員的工作時間雖然彈性自由，但是有孩子家庭的人難免要花時間兩邊兼顧。有網友在路上看到一名女外送員的外送箱上貼著一張紙條，上面的註明讓他看了心疼不捨，他拍下照片上傳到臉書上，引來不少討論。

從原PO在臉書「路上觀察學院」貼出的照片看到，一名女外送員的外送箱上貼著一張紙條，上面寫著「有載小孩，別叭我！請超車，Tks（Thanks，謝謝）」，短短幾個字讓原PO看了心酸又不捨，他說這名媽媽前面背著一個很小的BABY，「為了照顧小孩和工作賺錢要兩者兼顧，真的很辛苦」。

貼文讓不少人看了也很心疼，「辛苦了！大家都是為了生活…『這樣很危險～』諸如此類的，正義魔人真的別再說幹話了」、「看起來是慢慢騎，這個應該給鼓勵」、「媽媽辛苦了」、「雖然很危險但應該也不是願意的，都是為了生活，加油」、「如果送到沒有電梯的高樓層真的好辛苦，而且路上要餵奶換尿布也好麻煩，真的辛苦了」、「很多騎超慢的我都會叭，自從有小孩之後，就會先確定有沒有載小孩才叭」、「辛苦了，有小孩才有辦法體會」。

但也有網友看了十分擔心，「媽媽很偉大，但路上真的風險太大」、「真的很辛苦，政府應該看見這塊托育需求，少子化的時代更不該讓小孩暴露在交通安全風險之中」、「我不知道他小孩多大或多小，如果真的太小還是不要帶出來，請鄰居朋友或父母照顧真的比較好，台灣這種交通危險，路面坑坑巴巴，晃一段時間會不會對小孩有影響很難說」。

原PO在路上看到一名女外送員帶著幼兒跑外送，讓他看了非常不捨。 圖擷自路上觀察學院
原PO在路上看到一名女外送員帶著幼兒跑外送，讓他看了非常不捨。 圖擷自路上觀察學院

外送員

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