超揪心！超商見3男只穿襪子買午餐 她走出門口秒懂原因

所謂「職業不分貴賤」，任何一種正當行業不應該被歧視，應予以尊重。有一名女網友昨（15）日在超商看到一景象，店裡有三名男子沒穿鞋子，等她走出超商外看到地上一個景象，立刻明白是怎麼一回事，照片引起逾萬人按讚點閱。

這名女網友在臉書「路上觀察學院」PO出照片表示，她昨天到超商買東西，在店裡看到三名男子正在買午餐，但他們的腳上只穿襪子卻沒穿鞋子，原PO一開始覺得很奇怪，不過等她走出超商外看到門口地上放了三雙沾滿水泥的雨鞋，立刻懂了是怎麼一回事，原來是這三名「做工的人」擔心弄髒店家環境，才在門口先將雨鞋脫掉再入內。

照片一出引起眾人熱議，「幹最髒的活，卻有最乾淨的修養」、「底層人民的高度勝過一堆頂層的高貴刁民」、「往往越是這些社會基層工作者，越是能夠相互尊重體諒」、「懂得互相尊重的職人精神令人讚賞」、「光鮮亮麗的反而常常是態度最糟糕的」、「髒的只是外在的鞋子，鞋子主人的內心可比擬蒸餾水喔」、「態度決定高度」、「職業沒有貴賤，一個人有好的道德修養，做什麼都值得尊敬」、「有同理心，替店家著想，值得大家尊敬」。

還有網友分享遇過的相同情況，「之前也遇過兩個大哥只穿襪子進來，然後看到外面兩雙滿是水泥的膠鞋，店長看到之後就請他們喝兩杯特大拿鐵」、「之前有遇到一位做水泥的，因為錢沾到水泥的灰，一直跟我不好意思，我說『你辛苦了，不用跟我道歉啦』，一些細節就可以看出這個人的禮德」、「有遇過脫鞋進來的外勞，一開始以為他幹嘛不穿鞋，直到看到門口水泥地上（還不是磁磚地板）放的髒鞋，瞬間覺得他好可愛」。