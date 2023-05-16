北部人想搬去南部「什麼感覺？」 過來人提2關鍵：比較像生活

台灣哪裡最宜居？北中南甚至東部都有人喜歡，也都各有優缺點，最重要的是看自己的感受。一名住在北部的網友在PTT發文表示，若有一天搬到南部去，不知道會是什麼樣的體感？貼文一出引起不少爭辯，多數人認為南部物價和天氣贏過北部。

原PO以「從北部搬去南部是什麼體感？」為題發文，他說自己在想像哪一天受不了北部天氣和人口壓力的時候，就很想搬到南部住，但因為沒有住過南部所以不知道會是什麼樣的感覺，無不無聊、東西好不好吃、交通更隨興嗎，這些都讓他很想知道，「有沒有這樣做的人可以分享一下看看？」

不少人對於原PO的想法不以為然，「南部沒什麼娛樂」、「北部好吃的店畢竟還是比較多」、「空污、水質差、嚴重過敏」、「南部水真的硬」、「交通超可怕」、「感覺走路隨時要被撞死」、「薪水敢開2開頭的震驚感」、「每年冬天吸空污，醫療資源又沒北部多，平均壽命短」、「空污非常嚴重，光是這點就該回北部了」。

但也有人覺得住南部優點不少，「南部好住很多」、「明明我台北同學都很羨慕高雄便宜的娛樂成本」、「同學裡回南部工作的全都已買房，在雙北的過半還沒買房，供參考」、「除非堅持小孩非建中北一女不讀，不然沒一定要待北部」、「重視吃跟天氣，絕對要回南部，心情每天都很好」、「北部只是在生存，南部才有生活的感覺」、「不會很擠，步調慢很多」。

這樣的議題也有人反向思考，好奇想問「從南部搬到台北什麼體感？」不過反而抱怨的留言居多，「（北部）便宜的庶民食物很難吃，然後一堆頂著南部縣市招牌的難吃食物」、「躺平吧，存不到錢，表面文青，實質窮光蛋」、「物價很高」、「到處都是人，感覺很壅擠」、「冬天濕冷、下雨煩躁、出門麻煩死」、「天氣很爛、人很多不舒服，我沒住南部就知道這些很鬼了」、「一間鬼屋要2千萬」。