快訊

吳奇隆劉詩詩又爆冷戰3年？孩子在哪就學夫妻意見分歧

曹興誠給郭台銘第2封信：應跟「胳膊往外彎的蠢人」保持距離

北部人想搬去南部「什麼感覺？」 過來人提2關鍵：比較像生活

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友好奇若從北部搬到南部會是什麼樣的感覺，貼文一出引起不少爭辯。 圖／聯合報系資料照片
有網友好奇若從北部搬到南部會是什麼樣的感覺，貼文一出引起不少爭辯。 圖／聯合報系資料照片

台灣哪裡最宜居？北中南甚至東部都有人喜歡，也都各有優缺點，最重要的是看自己的感受。一名住在北部的網友在PTT發文表示，若有一天搬到南部去，不知道會是什麼樣的體感？貼文一出引起不少爭辯，多數人認為南部物價和天氣贏過北部。

原PO以「從北部搬去南部是什麼體感？」為題發文，他說自己在想像哪一天受不了北部天氣和人口壓力的時候，就很想搬到南部住，但因為沒有住過南部所以不知道會是什麼樣的感覺，無不無聊、東西好不好吃、交通更隨興嗎，這些都讓他很想知道，「有沒有這樣做的人可以分享一下看看？」

不少人對於原PO的想法不以為然，「南部沒什麼娛樂」、「北部好吃的店畢竟還是比較多」、「空污、水質差、嚴重過敏」、「南部水真的硬」、「交通超可怕」、「感覺走路隨時要被撞死」、「薪水敢開2開頭的震驚感」、「每年冬天吸空污，醫療資源又沒北部多，平均壽命短」、「空污非常嚴重，光是這點就該回北部了」。

但也有人覺得住南部優點不少，「南部好住很多」、「明明我台北同學都很羨慕高雄便宜的娛樂成本」、「同學裡回南部工作的全都已買房，在雙北的過半還沒買房，供參考」、「除非堅持小孩非建中北一女不讀，不然沒一定要待北部」、「重視吃跟天氣，絕對要回南部，心情每天都很好」、「北部只是在生存，南部才有生活的感覺」、「不會很擠，步調慢很多」。

這樣的議題也有人反向思考，好奇想問「從南部搬到台北什麼體感？」不過反而抱怨的留言居多，「（北部）便宜的庶民食物很難吃，然後一堆頂著南部縣市招牌的難吃食物」、「躺平吧，存不到錢，表面文青，實質窮光蛋」、「物價很高」、「到處都是人，感覺很壅擠」、「冬天濕冷、下雨煩躁、出門麻煩死」、「天氣很爛、人很多不舒服，我沒住南部就知道這些很鬼了」、「一間鬼屋要2千萬」。

PTT

延伸閱讀

養殖午仔魚、白蝦納入漁產品保險 農業金融局：高雄率先試辦

人口跌破萬！花蓮富里鄉祭重賞生育津貼加營養金發10萬

應對人口危機 中國40城推「新時代婚育文化」

人氣貼圖「伸縮自如雞與鴨」主題展 高雄夢時代登場

相關新聞

北部人想搬去南部「什麼感覺？」 過來人提2關鍵：比較像生活

台灣哪裡最宜居？北中南甚至東部都有人喜歡，也都各有優缺點，最重要的是看自己的感受。一名住在北部的網友在PTT發文表示，若有一天搬到南部去，不知道會是什麼樣的體感？貼文一出引起不少爭辯，多數人認為南部物價和天氣贏過北部。

捷運找回吃剩披薩！「這1幕」讓外國人吃驚大讚：這就是台灣

很多人都說台灣最美的風景是人，台灣人的友善、熱情，經常受到外國人讚揚。對此，台灣亞洲交流基金會（TAEF）訪問學者胡莎娜（Sana Hashmi）近日...

影／shake！丸龜製麵新商品 烏龍麵裝手搖杯內「搖一搖就能吃」

日本知名烏龍麵連鎖品牌「丸龜製麵」，近來推出一款把烏龍麵裝在杯子內，讓顧客可以像「手搖杯」一樣，把烏龍麵帶著走，還能夠搖晃杯子，讓配料均勻混合的新產品「丸龜shake烏龍麵（丸亀シェイクうどん）」，打破過往對烏龍麵的想像。

大排長龍！她好奇「為什麼母親節要吃披薩」 網笑：我家也是

今（14）日是一年一度的母親節，有些家庭會到餐廳慶祝，也有些人習慣買豐盛的食物回家吃。然而，一名女網友在臉書上發文，不解地詢問「為什麼母親節大家都要吃披薩？」貼文曝光後也掀起討論。

陪病男想認識護理師！送1袋水果慘遭白眼 全場笑翻：幫默哀

護理師的工作非常忙碌，除了要隨時注意病患的狀況，還有許多瑣碎的事情要處理。一名網友在臉書上發文，透露日前目睹對面床患者的陪病弟弟，似乎想認識某位護理師，於是送上水果示好，沒想到對方卻當場翻白眼。

尿急找不到！為何百貨公司1樓都沒廁所 業者親揭「內幕真相」

百貨公司的販售品項豐富，吸引不少消費者喜愛。不過，有網友發現大部分百貨公司的一樓都沒有廁所，「大江國際購物中心」也發文揭開真相。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦