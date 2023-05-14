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陪病男想認識護理師！送1袋水果慘遭白眼 全場笑翻：幫默哀

聯合新聞網／ 綜合報導
大部分護理師都很禁忌「吃鳳梨」，非新聞當事人。 示意圖／聯合報系資料照片
大部分護理師都很禁忌「吃鳳梨」，非新聞當事人。 示意圖／聯合報系資料照片

護理師的工作非常忙碌，除了要隨時注意病患的狀況，還有許多瑣碎的事情要處理。一名網友在臉書上發文，透露日前目睹對面床患者的陪病弟弟，似乎想認識某位護理師，於是送上水果示好，沒想到對方卻當場翻白眼。

日前一名網友在臉書社團「爆廢公社二館」發文，表示對面床有位陪病弟弟，似乎很想認識某位護理師，於是提著一袋切好的鳳梨拿去給護理師，「我確確實實看到護理師翻了一個白眼，然後就再也不跟陪病弟弟說話了」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友笑翻表示，「醫院最怕鳳梨，會忙不完」、「踩到醫院的禁忌地雷了」、「還好只有鳳梨，沒有維生素C跟芒果（雖然威力一樣強大）」、「弟弟啊…幫默哀」、「應該是他少送了什麼！還有旺旺仙貝、芒果、牛肉、花生、每日C、西瓜、可樂、多多…送上這些，滿滿的誠意，保證當天就出院」。

「鳳梨」台語唸作「旺來」，是許多行業中的禁忌食物，深怕吃了之後就會非常忙。不過，ICU醫生陳志金過去也曾在臉書上發文，指出醫界的迷思「吃鳳梨比較旺！會帶賽！會忙翻！」其實都是沒有實證根據的，有時候只是開開玩笑，有些則是寧可信其有。陳志金指出慈濟醫院有做過相關研究，發現上班忙不忙，其實和吃鳳梨沒什麼關係，「如果真的還是擔心，那就下班後再吃吧！」

鳳梨 護理師 爆廢公社

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