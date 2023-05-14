尿急找不到！為何百貨公司1樓都沒廁所 業者親揭「內幕真相」

百貨公司的販售品項豐富，吸引不少消費者喜愛。不過，有網友發現大部分百貨公司的一樓都沒有廁所，「大江國際購物中心」也發文揭開真相。

「大江國際購物中心」日前在臉書上發文，分享一則關於「百貨公司一樓為什麼沒廁所」的冷知識，坦言因為把廁所設置於其他樓層，就能夠增加消費者的停留時間，並且逛到其他樓層，提升消費意願，「就是想要你多逛逛啦」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「其實一樓有廁所，只是沒開放給民眾」、「百貨公司本來就不想讓路人去上廁所，連大賣場的廁所也不會在一樓」、「但是…大家已經習慣直接往二樓找廁所」、「遇到那種一樓沒廁所，女廁在二樓，男廁在三樓，那才是男人的痛」、「我記得是一樓租金比較貴，所以才這樣設計的」。

也有網友提到，「我都去附近超商或速食店，怕進去百貨公司短時間就出不來了」、「所以我們才會在找廁所的路上花了兩萬多塊…」、「手扶梯現在也會設計在不同邊，讓你多逛一圈再上樓」、「可是我都跟女朋友說我要上廁所，這樣就成功省下化妝品和保養品的費用了」、「剎那間明白百貨公司的ATM，為什麼都會設在最高樓層」。