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想擺脫行人地獄？高雄「15秒過馬路驚悚片」曝光 網：讓人才是新聞

聯合新聞網／ 綜合報導
短短15秒，就讓人看到險象環生的「行人地獄」畫面。 圖／取自Youtube
短短15秒，就讓人看到險象環生的「行人地獄」畫面。 圖／取自Youtube

近期台灣「行人地獄」的爭議不斷，中央機關也試圖擺脫這個惡名，針對大小型車於行人穿越道不暫停讓行人先通過，提高處罰。但12日又有網友貼上了一段15秒的影片，短短的影片就有3名行人遭駕駛「不禮讓」對待，網友也直呼「南部人不意外」。

12日網友在PTT貼出一段15秒的影片，標題寫著「我願稱高雄為行人地獄之王」，畫面可見一名正在滑手機過馬路的男子遭到要轉彎的機車緊貼，接著對面有一輛要右轉的廂型車，也沒有禮讓學生就快速行駛而過。

短短15秒，就讓人看到險象環生的「行人地獄」畫面。 圖／取自Youtube
短短15秒，就讓人看到險象環生的「行人地獄」畫面。 圖／取自Youtube

最後更有一名載著小孩的機車騎士，要左轉的時候並未禮讓行人，讓正在過馬路的男子嚇到停下來，接著騎士才讓他通過之後繼續通過，種種行為讓原po看傻了眼，直呼「有幾台機車是有保持三公尺以上？」、「尤其載小孩的那位爸爸直接無視行人差點撞上，難道機車也有A柱？」

影片也引起網友熱議，「好慘」、「南部讓人才是新聞」、「南部日常」、「南部不意外啦，沒事不要去很危險」、「南部人不意外」、「南部根本沒在管」、「我跟管區聊過，他說開這個南部人全部都在跟他吵架」、「南部就化外之地」。

交通部日前修法完成，5月1日起展開「路口不停讓行人大執法」，若汽車行經行人穿越道不暫停讓行人先行通過，及轉彎不暫停讓行人先過，一律提高為按法定罰鍰最高額3600元處罰，機車則維持1200元。

行人地獄 路口不停讓行人 機車騎士

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