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遊日撿到「新竹高工任務清單」 網笑翻：剛出傳送點就丟道具

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友在日本撿到新竹高工的任務清單。圖擷自PTT
一名網友在日本撿到新竹高工的任務清單。圖擷自PTT

隨著新冠肺炎疫情趨緩，各國的邊境限制也逐漸解封，越來越多人規劃出國旅行。國立新竹高級工業職業學校也安排學生到日本教育旅行，但是卻有網友在網路上發文，指出自己在日本撿到新竹高工的任務清單，貼文曝光後也掀起討論。

新竹高工7日在臉書發文，表示終於迎來2023年日本國際教育旅行的日子，由校長、學務主任、活動組長帶領36位同學，展開為期7天的教育旅行，安排到足利花卉公園、天童溫泉、山形工業高校交流、米澤homestay、東京城市探索及其他豐富景點參訪。

然而，今（12）日一名網友在PTT上以「新竹高工的任務清單掉囉」為題發文，原PO表示雖然不清楚這邊有沒有新竹高工的同學，但發現他們的任務跟行程清單掉在飯田橋站，「不知道你們這樣會不會影響任務，希望你們還是可以have fun（玩得開心）啦，如果有看到可以站內我，我有空可以拿給你們，感謝」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友笑翻表示，「一出傳送點直接失去初始道具，好慘」、「一開局地圖就掉了，任務失敗」、「出傳送點就整理背包按丟棄吼，這我熟」、「他們會記得下一站要去哪嗎？」、「該不會任務就是看幾個路人會撿」。

也有網友歪樓直呼，「高工去日本？真好」、「現在年輕人不是去六福村是去日本喔？」、「羨慕可以去日本出任務，我高中只能去溪頭住一晚」、「台灣人多到在日本掉東西也會被台灣人撿到是吧」、「我還以為我走錯版」、「還以為按到新竹版」。

新竹 日本 PTT 東京

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