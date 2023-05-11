跳舞猙獰表情被網笑！楊丞琳反擊「你們外行」 釣出10年專職舞者曝缺失

歌手楊丞琳上大陸舞蹈節目跳舞，但因為表情用力過猛以及肢體僵硬等，引發許多台灣網友直言「很醜」，對此，楊丞琳出面解釋，有些舞蹈本來就有應有的狀態和表情，雖然她不是專業舞者，但網友更是外行人，回擊酸民「帶頭霸凌」，不過，近日有專職舞者發文表示，楊丞琳的舞台表演確實要檢討，並點名三大問題，直言「要當舞蹈節目的老師就該拿出硬實力」，掀起網友熱烈討論，

楊丞琳在大陸節目《了不起！舞社》大秀舞技，這一個多月以來，她陸續詮釋街頭爵士舞、將軍舞等，她坦言在摸索、找到適合舞種的過程，遇到很多「不確定」因素，但她很珍惜每次機會，且能在節目獲得大師級舞者認可，找到自己定位很不容易。不過，有許多網友從節目片段看，仍認為楊丞琳跳舞表情很猙獰，像是她一次跳將軍舞時，神情變化太快很不自然，且肢體太僵硬，紛紛留言嘲諷，「有些事情還是交給專業的比較好」、「身體僵硬到不行，衣服是有盔甲嗎」、「不要再跳了」。

對此，楊丞琳也在IG限時動態反擊表示，「Battle就該有應該有的狀態和表情，當然還要看音樂和舞風和動作的適配度，雖然我不是職業舞者，但你們更是外行人，不需要刻意Battle少數狠表情來寫新聞，帶頭霸凌真的是很糟糕的示範」。

一名專職舞者聽到楊丞琳「外行人」言論後，忍不住發文表示，自己跳舞資歷有10年，應該有資格點評楊丞琳的舞蹈，並一一點出三大問題，第一是楊丞琳缺乏「基礎律動」，基礎律動訓練很像燃脂舞，雖然動作簡單、重複性高，但它是一種能讓身體記住律動的訓練，也能讓舞者抓到節拍和舞蹈力度。但她看楊的舞蹈全是「放放放放放，不會收力」，才會導致每個動作都很用力。

第二是「在同一個音樂，太快切換表情」，從影片能看出，楊在每一個拍點，臉部會抽動，銜接點也會張嘴，基本上就是「臉跟著舞蹈跑」，只有肢體用力，臉也會跟著用力，這是新手很常遇見的問題。以將軍舞來說，楊應保持嚴肅卻放鬆臉部肌肉，且表情轉換太快，令人看了一頭霧水，除非音樂風格大變，否則舞者快速切換表情很突兀，可能變成「川劇變臉」。

該名專職舞者認為，楊丞琳跳舞時太快切換表情，讓人看了一頭霧水。圖／擷自Dcard

最後一個問題是楊丞琳不會Body Wave（讓身體柔軟就像波浪一樣擺動），這是跳K-pop流行舞必做的基本訓練，但楊訓練得不扎實，除了沒展現柔軟度，銜接動作也很怪，「用比較直觀來說的話：沒有wave就會是A動作—B動作，但如果有wave就會是A動作~B動作」。最後該名舞者表示，只要楊丞琳針對這三點問題去修正加強，就不會有任何問題，也希望她身為舞蹈節目老師，至少拿出硬實力。

貼文曝光後掀起熱烈討論，許多網友紛紛留言，「推專業，一口一個外行人不懂，是覺得沒有會跳舞的觀眾了嗎」、「好認真的回覆，也好有道理，如果她能看到就好了，不然感覺她誤會大家都愛攻擊她」、「她一太用力動作就會爆，或動作會做但沒有連貫性，這些我在初學時都有碰到過，只有正視問題才會進步，不然跳再久還是會怪」。