他不解百貨公司好不好逛定義是什麼？ 眾人點名這設計是關鍵

許多人喜歡假日去逛百貨公司，吃喝玩樂一間搞定，有網友就覺得每一家百貨公司逛起來都差不多，也讓他好奇想問「百貨公司好不好逛的定義是什麼？」貼文引起眾人討論，多數人都直指一因素是關鍵。

這名網友在PTT發文表示，百貨公司對他來說只是去上廁所跟吃東西的地方，偶爾會在H&M、Uniqlo、Zara或是GU這些平價店買一兩件衣服而已，因此對原PO來說每間百貨公司逛起來都一樣。他認為所有的百貨公司賣的東西都差不多，差別只在裝潢而已，「一樓就是化妝品，然後B1美食街餐廳，樓上就賣精品衣服家具家電」。原PO說再多的店家和櫃位他也不會買，那些精品也買不起，所以很好奇鄉民們對於百貨公司好不好逛的定義是什麼？

多數鄉民都認為「動線」是最重要的關鍵，「動線、櫃位種類分散與否、停車場」、「動線、櫃位、舒適，有差啦」、「動線、牌子、折扣」、「動線方不方正、停車場大，標準是台中新光」、「動線、櫃位、停車場還有廁所」、「動線（含無障礙空間）、動線，廁所乾淨度，停車或者是抵達的方便度，明亮程度、櫃位」、「品牌、動線、停車」。

也有其他鄉民點出不同觀點，「挑高寬敞明亮的空間」、「冷氣冷不冷，優惠好不好」、「無障礙空間，就很好逛」、「取決於自己想不想花錢，跟有沒有錢」、「廁所、育嬰室空間，還有分散在各個區域的休息座椅」、「百貨公司不是只剩天氣太熱進去吹冷氣的功用嗎？」、「錢包夠不夠大，什麼都買不起當然不好逛啊」、「有錢哪理都好逛啦」。