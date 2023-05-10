睽違6年！日本《BRUTUS》封面再介紹台灣 工頭堅：攝影師特別喜歡嘉義

日本《BRUTUS》雜誌2017年8月專題介紹「101件在台灣可以看的買的吃的」引起話題旋風，以台南國華街為封面展現台灣在地特色，睽違6年後最新一期封面專題再次介紹台灣，包括台北、宜蘭、嘉義及高雄等地，其中幫嘉義拍的照片非常讓人驚豔，旅遊達人工頭堅就說，「日本的雜誌跟攝影師好像特別喜歡嘉義，給嘉義的版面跟照片都很好看」，比方老房子跟山，另外像茶園和雲景觀，也是相當吸引人的焦點。

工頭堅在YouTube影片中展現了這次日本《BRUTUS》雜誌內頁報導嘉義旅遊的篇幅，並介紹了島呼冊店、桃城豆花、新華美西裝社以及京都般的古民家。工頭堅說老房子跟山確實就是嘉義給人的印象，「我覺得嘉義的市區就是很多整修得滿好的老房子」，而阿里山的茶園雲海本來就是國際觀光焦點。

此外，高雄也是其中的報導重點，工頭堅說他自己很喜歡其中兩頁是用很小的圖片來組合，用新的及舊的高雄去做一個對照，讓大家看到一個高雄完整面貌的樣子。

台北的部分則是請來演員姚愛寗導覽捷運中山站周邊至大稻埕，這裡也是來台觀光的日本人很熟悉的一個區域，特別是最近這幾年開了不少新店家，也是日本人想要多了解的區域。

至於宜蘭更是直接將場景拉到了龜山島，不是只有推薦日本觀光客搭船繞1圈而已，甚至真的帶大家登島去上面走步道。

不少網友在影片下方留言表示想要繼續看這系列，「身為台灣人會有刻板印象覺得台灣景點沒日本好玩，但看了這集報導完全顛覆印象」、「透過日本人的角度來認識台灣，會有不一樣的風貌，甚至能重新看見被我們忽略的美好。」

甚至有網友說最近去嘉義，覺得道路寬敞整潔、高樓不多、觀光客比台南少，美食老店不太需要排隊，整體氣氛舒適悠閒，比台南更適合小旅行，還有人謝謝日本雜誌「把台灣拍得我都快認不出來的美。」