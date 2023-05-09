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工作不順求新公司「無壓力坐享高薪」 眾秒答這行業：睡到自然醒

聯合新聞網／ 綜合報導
面試示意圖。 圖／pakutaso
面試示意圖。 圖／pakutaso

近年來台灣物價越來越高、薪水越來越薄，不少人都期望能儘量爭取高薪，讓生活能寬裕一些，或是兼差打工來拉高月收入，有人好奇台灣是否有工作能「無壓力坐享高薪」，沒想到眾多網友一面倒指「這行業」可以每天睡到自然醒。

原PO在批踢踢發文訴苦，稱近期諸事不順，工作也遇上撞牆期，明明付出很多時間和努力，結果卻不盡人意，想求問有沒有「無壓力坐享高薪」的工作，打算為自己謀條後路。

疑問一出，網友們立刻拋出統一答案「房東」，紛紛留言「房東爽爽」、「還可以天天撞爛一台特斯拉，政府保價」、「房東啊，我隔壁就是每天自然醒」、「會這樣問就代表你不急」，不過也有人認為房東也不輕鬆，「要遇到好房客或自己管才是不累，遇到雷房客玩死你」、「遇到低端房客也很累吧？要也是租餐廳、工廠、商辦之類的」。

此外也有人建議「保全」、「直播主啊，聊天就好」、「工地，沒有壓力，只要流點汗、願意做就行」、「現在沒人說公務員了嗎」、「地主吧，說真的覺得詐騙或側翼都還是有壓力」。

房東 高薪

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