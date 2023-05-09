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去好市多當超商逛街又不買東西？ 真實原因曝光全網都挺

聯合新聞網／ 綜合報導
美式賣場好市多販賣品項多，又常有優惠活動，吸引民眾們前去邊推購物車「大剁手指」。圖／聯合報系資料照片
美式賣場好市多販賣品項多，又常有優惠活動，吸引民眾們前去邊推購物車「大剁手指」。圖／聯合報系資料照片

美式賣場好市多販賣品項多，又常有優惠活動，吸引民眾們前去好市多推購物車大買特買，不過也有少數人只能一兩樣商品就結帳，就像是去家樓下便利商店購物一樣，讓網友感到十分不解。一名網友在PTT以「去costco只買一兩樣商品的都是什麼人？」發問，有些人去都只是拿一兩樣商品就去結帳，很像去便利商店買東西一樣，這些人都是什麼人啊？

原PO文表示，Costco年費相當貴，許多顧客手推車都要塞滿滿才甘心結帳，「每次購物都搞得很像在躲颱風，或是在準備避難」，不過他仍然十分不解，年費這麼貴，為什麼有些人都只是拿一兩樣商品就到結帳，彷彿去便利超商買東西一樣，「這些是什麼人？」貼文掀起熱議。

許多網友表示自己就住在好市多附近，走路甚至不到五分鐘，突然想到買什麼就會前往好市多購買，甚至只是想到好市多晃晃看看人潮，或者試吃點心而已。大量網友們紛紛同意表示：「住在附近的人啊」、「我常常雙手空空出去，離家近當後院逛」、「就巷口雜貨店，幹嘛沒事買一車」、「住附近錯了嗎，把好市多當超商逛很爽。」

不過也有人說：「有需要才買，不會過度消費，這才是正常」、「需要再去買就好，一次買這麼多幹嘛？」、「買個貓砂、衛生紙就走了」、「就逛逛而已，然後看看人潮這樣」、「買一隻烤雞就出來了。」

好市多 Costco

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