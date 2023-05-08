不敢相信！妹子吃壽司「驚人金額」曝光 網勸：不如去吃Buffet

台灣有各式各樣的美食，壽司也相當有人氣，日本連鎖店來台展店越來越多間，生意一樣是好到翻。近日有一名女網友到了藏壽司用餐，她表示那天真的很餓，一口氣就拿了18盤外加一碗麵跟一個茶碗蒸，結帳金額直逼1千元，讓她直呼「不敢相信」，也好奇大家吃壽司都花多少錢，引起熱議。

一名女大生在社群平台「Dcard」發文指出，近日到了藏壽司用餐，當天肚子真的很餓，所以開啟了豬進食模式，第一輪就點了快10盤，以往她都吃大概10-12盤就會飽了，但當天卻吃了18盤外加一碗麵及一個茶碗蒸，結帳金額為910元，直逼1千元，讓她嚇瘋說「我真的不敢相信」。

女網友吃壽司結帳金額直逼1千元，好奇大家都吃多少錢。圖／取自Dcard

此文一出馬上引起網友熱議，很多人覺得原po很會吃，「我跟我老公去兩個人400，不知道為什麼就是吃很飽」、「妳好強…我跟另一半去吃，9盤+一個茶碗蒸+一碗麵就飽了」、「5-6盤就撐著結帳了，18盤兩個人都吃不到這數字」、「我都吃4-5盤，外加一個冷麵烏龍大概250-290」。

但也有人跟原po一樣會吃，「基本兩千，因為我喜歡單點」、「曾經吃到1000多」、「我自己吃大概1200-1800左右，20盤起跳，而且還不含麵類」、「當鮭魚吃了30盤，平時10盤」、「我自己最高紀錄是一個人吃了3000左右」，有人認為「這個價格會覺得不如去吃Buffet嗎？也不用吃那麽多澱粉」。