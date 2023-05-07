女性最想嫁10大職業調查出爐 醫生輸給「他」

結婚是兩個家庭的事，伴侶的性格、職業也相當重要。近日《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查出女生最想嫁的十大職業，前3名分別是，「老師、教授」、「醫生、醫護人員」、「軍警消」。

根據調查顯示，許多女性認為老師、教授收入與作息穩定，不僅有寒暑假可以放，最大的優點就是不必擔心小孩教育和升學。而給人聰明、知性形象的醫生與護理人員，擁有崇高的社會地位，如果另一半生病也能夠照顧好對方，因此大受歡迎。另外，奪得季軍的軍警消，許多女性表示，他們挺拔又正氣的模樣，讓人感受到滿滿的魅力和安全感。

《DailyView網路溫度計》進一步公布，從第4名到第10名的職業分別是「工程師」、「總裁」、「藝人、模特兒」、「律師」、「YouTuber、網紅」、「公務員」、「運動員」。

網友們也紛紛說道，「我的工程師男友就是不懂浪漫，但單純到不行」、「「YouTuber好笑又賺得多，超讚好嗎」、「想要穩定平凡的工作，公務人員就是很好的選擇」、「律師真的很多故事可以聽」。

也有網友表示，「醫生、法官、律師、當教授的，不就首選中的首選」、「怎麼沒有法師，我不信！法師一天超渡可以撈好幾萬，不用報稅，不用留頭髮」、「總裁這職缺非常少，不是想嫁就能嫁豪門的，所以只能排在第5名，韓劇不要看太多比較好」、「一點也沒有排第4的感覺」。