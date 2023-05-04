4年前他家才被SPG騙千萬 今投資im.B「4百萬又飛了」網嘆：愛賺快錢

P2P借貸平台im.B驚爆總金額高達25億的詐騙風暴，全台有數千人受騙。一名網友就表示，家裡先前曾被「超級金礦控股集團SPG」騙過，損失高達1千萬，如今家裡又被imB賠上4百萬元。

該名苦主在PTT上透露，「我家先前曾被一個叫做SPG的集團詐騙，說是要去緬甸挖金礦，發行全新虛擬貨幣，還要蓋一堆酒店、渡假村，結果後來爆了也是有人出來開善後說明會，說之後會在美國上市股票，各位投資人一定會回本，要大家來登記，換算你應有的股數，但事實上就是給你一張A4紙，然後打兩三行字，其中一行:擁有SPG_____股數證明」。

原po表示，數字那欄是底線，當場用原子筆填給你，若你覺得不夠的話，回家可以自己再補幾個0，一張價值1千萬，他爸媽不聽勸硬要投，至今仍有人會時不時打電話來，自稱土地開發公司，說SPG要賠償他們的損失，其實是靈骨塔詐騙，然後現在換成im.B，他們家也中鏢4百萬。

原po透露，原本家中經濟狀況並沒有那麼好，是在繼承遺產後才有這些資金，而im.B事件中，後續說明會那個暴怒要離開的主持人，就是跟他家接洽的業務員，他曾經也提過，貸款投資im.B很安全。

文章曝光，網友們紛紛感嘆，「我親戚也被詐騙，退休金直接歸零」、「1000萬丟水溝裡都還有點聲音」、「龐氏騙局，你當初應該攔下你爸的錢保證給他多5%直到倒台」、「繼承來的錢，來的輕鬆，去的也輕鬆，可惜阿公的心意被糟蹋了，太喜歡賺快錢，卻不管風險」、「拿這錢好好出國玩，都比投資那種阿里布達的東西有意義」。