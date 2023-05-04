快訊

澳交換生「老鼠藥中毒」案情不單純？ 外媒：台灣警方已介入調查

北捷又出包！南勢角站轉轍器異常列車脫班

解讀克里姆林宮「無人機爆炸」：刺殺普丁？假旗行動？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

麥當勞「1熱門餐點」強如大冰奶？網友整排共鳴：每吃必拉

聯合新聞網／ 綜合報導
網友表示自己吃完勁辣雞腿堡後都會拉肚子，但也有網友表示不會。 圖／本報系資料照
網友表示自己吃完勁辣雞腿堡後都會拉肚子，但也有網友表示不會。 圖／本報系資料照

台灣早餐店的「大冰奶」常被戲稱為「地表最強瀉藥」，因為很多人反應喝完之後，都會想跑廁所「拉肚子」，最近有一名網友透露，每次到麥當勞點了勁辣雞腿堡後，也都會拉肚子，原本以為是自己不能吃辣的問題，結果卻引起了一大片網友共鳴。

一名網友在PTT WomenTalk版發文表示，每次去麥當勞都會想點勁辣鷄腿堡，但回家每吃幾口就後悔，因為辣到不行，吃不到一半零卡可樂就已經喝完了，因為太辣了，所以每次吃完都會拉肚子，如果評分來看，1到10分會給辣度8分。

此文一發後意外引起廣大網友共鳴，不少人認同原po，「辣死」、「吃完後勁很強，每吃必拉」、「是勁拉雞腿堡吧」、「對不耐吃辣的人來說後勁很辣」、「吃這個腸胃很熱，而且必拉」、「上廁所的時候很辣」、「我也是每吃必拉」、「每次吃完都拉肚子，但是真的好吃」。

但也有人覺得，「完全不辣」、「不覺得辣，但非常拉」、「不辣，我吃辣都會流鼻水的人，吃了沒流」、「根本不辣，台灣人耐辣度很低」、「原來不是只有我這樣，這東西很神奇吃起來其實覺得沒有很辣，但卻會拉爆」、「不辣，但很拉，頗神奇的一個漢堡」。

拉肚子 麥當勞 早餐店 奶茶

延伸閱讀

洋葱變罪人？麥當勞大麥克牛肉多放一味引暴動 網喊：改去漢堡王

麥當勞「甜筒打包盒」引熱議！網友求刪文　搖頭嘆：員工要挨罵

澳媒稱麥當勞M字形商標有「性涵義」？ 網友直呼太扯

麥克雞塊掰了糖醋醬！麥當勞50年機密「大麥克醬」開賣

相關新聞

「520」證件優惠！ 馬辣餐飲集團對中「任2碼」 和牛、巨蛤、烏魚子吃到飽，醫護出示證件同享

身分證對中「任2碼」！ 馬辣集團「5、2、0」證件優惠 請吃見島和牛、烏魚子干貝鮑魚吃到飽，醫護身份同享 520證件優惠！ 馬辣集團對中身分證「任2碼」 請吃見島和牛、烏魚子干貝鮑魚吃到飽，醫護身份同享

全家便利商店推6款「南九州美食」！期間限定「日式雞肉飯飯糰、南蠻炸雞三色便當」必嘗

疫情解封帶動出國旅遊潮，日本成為最受台灣人歡迎的旅遊勝地，甚至出現日本入境排隊5個小時以上狀況。今年適逢台灣全家便利商店...

慰勞壽星媽咪！ 「千葉火鍋」5月壽星半價、「鼎盛十里」520送媽媽花蟹+幾歲壽星送幾隻蝦

媽咪火鍋控快追！ 「千葉火鍋」5月壽星半價、「鼎盛十里」520送媽媽花蟹

限量15萬杯！7-ELEVEN推「GODIVA醇黑巧克力慕斯蛋糕」　每日限量預購

喜愛GODIVA的饕客們注意！7-ELEVEN與GODIVA攜手推出「GODIVA醇黑巧克力慕斯蛋糕」，由 GODIVA...

冷凍藍莓也出事！好市多回應：全面暫停冷凍莓果銷售

近日美式賣場好市多進口的「科克蘭冷凍三種綜合莓」驗出A型肝炎病毒，因為是長賣熱門商品，掀起眾多會員崩潰退貨潮。而今日竟又...

2023母親節大餐必吃Top 7！米其林星級大菜、豪氣澎湃海鮮、輕奢異國料理統統有

母親節聚餐少不了的豪華大菜，包含米其林雙星台菜【山海樓手工台菜餐廳】、超人氣新鮮海鮮料理【欣葉日料】等，在家也能讓媽媽享受多元又澎湃豐富的大餐；不受外送平台限制，直接向店家下單，外送範圍開到Max，獨家母親節優惠餐點還能提前預訂，用美味犒賞媽媽超輕鬆！

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦