麥當勞「1熱門餐點」強如大冰奶？網友整排共鳴：每吃必拉

台灣早餐店的「大冰奶」常被戲稱為「地表最強瀉藥」，因為很多人反應喝完之後，都會想跑廁所「拉肚子」，最近有一名網友透露，每次到麥當勞點了勁辣雞腿堡後，也都會拉肚子，原本以為是自己不能吃辣的問題，結果卻引起了一大片網友共鳴。

一名網友在PTT WomenTalk版發文表示，每次去麥當勞都會想點勁辣鷄腿堡，但回家每吃幾口就後悔，因為辣到不行，吃不到一半零卡可樂就已經喝完了，因為太辣了，所以每次吃完都會拉肚子，如果評分來看，1到10分會給辣度8分。

此文一發後意外引起廣大網友共鳴，不少人認同原po，「辣死」、「吃完後勁很強，每吃必拉」、「是勁拉雞腿堡吧」、「對不耐吃辣的人來說後勁很辣」、「吃這個腸胃很熱，而且必拉」、「上廁所的時候很辣」、「我也是每吃必拉」、「每次吃完都拉肚子，但是真的好吃」。

但也有人覺得，「完全不辣」、「不覺得辣，但非常拉」、「不辣，我吃辣都會流鼻水的人，吃了沒流」、「根本不辣，台灣人耐辣度很低」、「原來不是只有我這樣，這東西很神奇吃起來其實覺得沒有很辣，但卻會拉爆」、「不辣，但很拉，頗神奇的一個漢堡」。