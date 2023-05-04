污染潛水圈？他見妹子狂發「裸潛照」不忍了 網喊：少管閒事

潛水界有條「百潛裸潛」的潛規則，除了用來紀念潛客第100次下潛，也象徵對海洋的崇敬，以及對自由的嚮往。不過，一名網友在臉書上發文，表示看到許多女生分享自己沒穿衣服潛水的照片，希望能夠制止這種行為，而貼文曝光後也掀起討論。

一名網友在臉書粉專「爆潛公社」上發文，「送禮是好意，收禮是好運，為什麼收到禮物後拍照都不穿衣服呢？」原PO指出破百裸潛，或是沒穿衣服跟禮物合照，都不是一般正常潛水員想看到的畫面，認為這些照片上傳網路，只會打壞風氣跟污染單純的潛水圈，「誠摯希望以後不要再看到沒穿衣服潛水或是跟禮物拍照的妹子文章，別讓爆潛送禮的好意被污染了」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「不要當成污染，當成美畫一幅就是藝術了，藝術家遇不到欣賞的人也會很難過的，轉念一下，就不必庸人自擾囉」、「百潛的習俗是否遵守是自由心證，不過這種好習俗一定要一直維持啊」、「你的腦袋充滿『性』，才會有這種想法，用欣賞角度就很合理」。

其中大量網友歪樓表示，「我勸你不要多管閒事」、「那個那個…別多管閒事」、「看到留言我就安心了」、「台灣潛水界有史以來最團結的一次」、「這才是我要的美人魚」、「突然想學潛水」、「差勁，解析度下次請再提高一些」、「勸你最好不要多管閒事，是不是吃飽太閒？」、「留言區難得如此一致」。