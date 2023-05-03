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她退貨好市多染A肝綜合莓 網勸「退完如何參加集體訴訟」

聯合新聞網／ 綜合報導
女網友發現原價469元的綜合莓退貨金額419元，扣了50元多利金。圖擷自臉書「Coctco好市多 商品經驗老實說」
女網友發現原價469元的綜合莓退貨金額419元，扣了50元多利金。圖擷自臉書「Coctco好市多 商品經驗老實說」

好市多售出KS冷凍綜合莓食用後有感染A肝的疑慮新聞報導後，不僅購買的顧客急忙退貨，已經食用或食用完的民眾也很著急，想問要怎麼確認自己是不是因此罹患A肝。一位女顧客退貨時則發現原價469的冷凍綜合莓只退419，於是想問是一併扣除多利金嗎？

原PO在臉書「Coctco好市多 商品經驗老實說」貼文表示自己去好市多處理KS冷凍綜合莓退貨，排在專屬退貨通道時，就聽到排在隔壁一般退貨的民眾討論 KS冷凍綜合莓會感染 A肝疑慮的新聞外，更直接討論在專屬退貨通道排隊人群說「快看隔壁他們就是上新聞的那群消費者」，此話讓原PO 有種被消遣的感覺，心中有點不悅。

退貨完，原PO發現原價469元的綜合莓退貨金額419元，扣了50元多利金，她只能自嘲說「雖然退貨很快速，不過多利金也一併GG 」。

原PO此文一貼出，許多網友紛紛留言回應說「你搞錯了，50元那是當時商品折扣跟你多利金沒有關係」、「是折價不是多利金」、「是折價喔！不是多利金 」，也有網友回應「不該退的阿，退完如何參加集體訴訟」。

根據國泰世華表示，多利金的全名是Costco多利金，是國泰世華COTSCO好市多聯名卡的紅利點數，在Costco賣場內外消費都可以獲得多利金，每1元多利金可以折抵好市多賣場1元刷卡金、或是折抵台灣Costco會員的年費，最高可折抵100%。國泰世華表示，每年至少有10萬人沒在期限內用完多利金，等於浪費了累積的回饋。

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