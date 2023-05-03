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夜市套圈圈攤位1景象超吸睛 眾人齊讚：太療癒了

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO在夜市看到套圈圈業者將物品擺放地相當整齊。 圖擷自路上觀察學院
原PO在夜市看到套圈圈業者將物品擺放地相當整齊。 圖擷自路上觀察學院

夜市是台灣特有的文化，不論吃的、喝的、玩的、穿的，在夜市裡一應具全。有網友日前在一處夜市看到套圈圈的攤商，讓他訝異的是業者將商品擺放得相當整齊，一眼望去井然有序，和其他的套圈圈攤位相比簡直天壤之別，照片一出也讓不少人為之讚嘆。

原PO在臉書「路上觀察學院」分享兩張照片，他日前去逛基隆八斗子夜市，行經其中一處套圈圈的攤位，驚見業者將架上的商品排放的相當整齊，不論顏色、大小的分類，還是物品的間距位置等，都井然有序地擺放在一起，一眼望去讓人相當療癒。原PO笑說「這大概是我看過夜市出攤擺位最整齊、最一致的套圈圈，老闆排列出的色調還滿好看」。

照片也讓不少人看了非常驚豔，「療癒」、「北海道花海」、「有用心」、「這是美術館特展吧？」、「這樣擺超佛欸，彈出去的圈圈還有機會套到隔壁的」、「這畫面太美，捨不得套中」、「好療癒，這根本捨不得套」、「套中我也不捨得拿走」。

還有網友搞笑地說「太莊嚴了」、「突然很想鞠躬」、「有告別式的FU」、「那個飲料整齊到讓我想到葬儀花圈」、「有佛教法會的感覺」、「這是甚麼普渡現場？」、「整齊到我以為是罐頭塔」、「老闆一定有強迫症」、「強迫症患者感到療癒」、「老闆看到圈圈重疊一定很焦慮」。

鄉民們看了照片也大讚「好療癒」。 圖擷自路上觀察學院
鄉民們看了照片也大讚「好療癒」。 圖擷自路上觀察學院

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