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「路很長，我陪你」外送員1舉動超暖心 惹哭上萬人

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO在路上看到一名外送員騎著車，護送行動緩慢的老翁過馬路。 圖擷自路上觀察學院
原PO在路上看到一名外送員騎著車，護送行動緩慢的老翁過馬路。 圖擷自路上觀察學院

誰說現在的人很冷漠？有網友日前在路上看到一幕感人的畫面，原來是一名外送員護送著一位行動緩慢的老翁過馬路，雖然照片看不出來周遭是否有其他車輛，但是這名外送員的行為讓拍攝者看了心暖暖的，而照片PO上臉書「路上觀察學院」，引來逾萬人按讚留言。

「路很長，我陪你」，從原PO貼出的照片看到，一名Uber Eats的外送員騎著機車在斑馬線上緩緩前進，而他的右邊還有一名拄著輔助器的老翁，原來是這處的斑馬線相當地長，而老翁走路的速度不快，外送員可能擔心車來車往太危險，於是貼心地跟在老翁身邊，陪著他慢慢地走過路口，也保護老翁的安全。

多數人看了照片都相當感動，「除了送餐還送溫馨，最暖外送」、「好人一生平安！希望年輕人繼續傳承下去愛心，播放給大家」、「大部份的台灣人都很善良，就算不小心違規，我相信情有可原」、「善心善行~福報滿滿」、「台灣最美的風景」、「很揪心、很感動，在社會上還是有很多愛心的人」、「雖然這樣做不是很好，但也值得一一提醒開車族多注意長輩行動不便」、「感動，現在真的需要有同理心的人」。

但也有網友認為騎士騎在斑馬線上不妥，「做得很好，但騎在斑馬線上也是違規，是我的話我會下來用牽的，最近政府好像有點缺錢，開罰單不手軟」、「這樣騎是違規喔，不能行駛行人穿越道」、「建議機車用牽的啦」、「下來牽車會比較實在一點，因為你騎在斑馬線內了喔」。

還有常看到這名老翁的網友透露，「我在附近上班，我看老先生天天都會拿輔助器走這條路去醫院拿藥，然後他都不管是不是綠燈反正就是走，不過大家也都不會按喇叭讓他慢慢走」。

外送員

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