外國人搞不懂台灣人講話1習慣 眾人認同：因為會傷到人

台灣人通常以和為貴，不喜歡得罪別人，就連說話也不會過於直接，以免傷到對方，但也因為如此，讓外國人看不下去。有一名住在台灣的香港人就在臉書發文抱怨，他覺得台灣人「很難相處」，而理由竟是「太婉轉」，貼文也引起眾人的熱議。

原PO在臉書「匿名2公社」解釋台灣人不是人不好，而是太婉轉，不好就不好，為什麼還要說「還好」？為何不直接一點，還要轉了N個彎去說一件事，讓他覺得很浪費時間，因此才會覺得台灣人很難相處。

不僅如此，原PO還因為在工作上表現自己好的一面而被排擠。他不明白地說如果自己沒實力還在裝，被看不起那很正常，「但是我是真實力，你看來又不喜歡我了，所以我該做一個韜光養晦的人嗎？但我老闆不就不知道，我怎麼能夠獲得表現的機會呢？」原PO最後向這名排擠他的人喊話，「其實你如果不如我，不是該去把自己裝備好去超越我才是嘛，反而去找人排擠我，我真的覺得一萬個問號」。

不少人對於「講話太婉轉」提出看法，「講太直，怕你丟臉生氣」、「我家有個外國人準女婿，他有過同樣的疑問，有話為什麼不能直說？」、「很多外國人喜歡來台灣，其一因為熱情，其二因為講話讓人舒服。多數台灣人的語詞喜歡拐彎，不喜歡太直接，因為太直接就是傷人，會讓對方沒面子，會讓對方無法下台」、「講真話傷人，講假話害死人，但是很多人都愛聽假話，說穿了就是一堆玻璃心」、「相較日本人，台灣人算直接的了」、「講話一直繞彎不直接這點，台灣應該還及不上日本」、「直接跟白目只在一線之隔，委婉的說只是禮貌罷了」。

對於被排擠的狀況，也有網友安慰他，「沒才幹的人才不會有敵人，越多的敵人代表你離成功越近了」、「你說的排擠，我想這個不單單只有台灣會這樣！我相信各個國家都會，這是個人品德問題，並非國家問題」、「真正有實力的人是不會受到排擠的，因為他們連做人都很成功」、「因為他就是沒能力！很多人都是這樣，不要說台灣，世界各地就是這樣」。