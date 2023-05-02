拚翻桌率新招！店員「1句話」讓客人秒結帳 網讚店家：好聰明

餐飲業尖峰時段免不了排隊，近日就有網友發現，壽司店爭鮮為了提高翻桌率，使出「一妙招」，不但達成目的又不失禮貌，讓網友紛紛讚嘆。

網友日前在臉書社團《我們是新店人!! 好山好水，就是愛新店》發文指出，自己晚餐去吃爭鮮，當時時間來到7點23分，服務人員突然跳出來說，「各位客人，時間就是金錢喔！7點30分前結帳買單，就送飲料一瓶喔！」接著全場繞一圈宣傳。

原PO笑說，「禮貌的翻（趕）桌（客）術（人），好像蠻有效的，一堆人結帳，要換我們入座啦！」

對此，底下網友也紛紛表示，「一瓶飲料換一組新客，超划」、「定食8也會」、「結完帳繼續坐的客人應該算少數吧？」、「聰明的店長」、「我覺得不錯啊！我本來就吃很快，如果有飲料鼓勵很開心呢，還能提高翻桌率」。

此外，原PO也在底下幽默補上後續，「結果我們迅速用餐，吃飽以後7點48分，老公不想走，想等說8點會不會送飲料」。該則留言也引來其他網友按讚。