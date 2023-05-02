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他想開「女僕咖啡廳」 網一面倒勸退：經營不簡單

聯合新聞網／ 綜合報導
女僕咖啡店最大的特色，就是享受與女僕們的近距離互動。示意圖。聯合報系資料照片／記者陳睿中攝影
女僕咖啡店最大的特色，就是享受與女僕們的近距離互動。示意圖。聯合報系資料照片／記者陳睿中攝影

現代年輕人流行創業，多數人也都以開咖啡廳做創業第一春。一名網友在Dcard以「女友拒絕我開女僕咖啡廳」為題發文，表示父母有留店面要給自己，地點非常好，因平常喜歡二次元、動漫，而萌生想開女僕咖啡廳的想法，但文章一出，網友便一面倒勸退，因為經營不簡單「幾乎都虧」。

該名網友表示，對家裡的產業實在沒興趣，父母親留有一棟帶有店面透天厝要給自己，地點就位於台中七期，距離新光三越走路只要三分鐘就能到，因為平常喜歡看二次元、動漫，而萌生開女僕咖啡廳的想法，不過這個點子馬上就被女朋友給拒絕了，原因不希望自己每天都接觸到年輕妹妹，於是便和女朋友協商，可以當房東收房租，或請店長來管理女僕咖啡廳，但仍然被女朋友拒絕。原PO也表示，原本也有考慮開貓咪咖啡廳，但是成本經過計算後十分驚人，加上附近有數間同類型店面，所以才嘗試經營女僕咖啡廳。

文章一出，便有網友表示，經營咖啡廳很容易虧，咖啡廳市場在台中非常飽和，除非要砸錢弄超華麗裝潢才可能脫穎而出。也有網友表示，「女僕薪水不低，工資非常嚇人，且培養好的女僕被同業挖走，那就GG了。」

根據台灣青年創新創業協會援引台灣經濟部門統計數字顯示，每年新登記開辦的企業近10萬家，但一年內倒閉者高達90%，五年內倒閉者高達99%。根據分析，青年創業受挫，一是資金準備不足，被租金壓垮；二是創業模式雷同，做不出特色便沒有市場；三是個人管理經驗和專業知識不足，用喝咖啡的心態經營不好咖啡店。

創業 咖啡 咖啡館

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