超商買得到10元茶葉蛋！ 媒體人大讚「蛋價終於回穩了」

媒體人狄志為開心在臉書分享「終於買到10元茶葉蛋」。圖擷自狄志為臉書

先前缺蛋導致雞蛋價格飆升，許多消費者跑遍超市購買便宜雞蛋，餐飲業者也調漲價格來分攤成本，部分超商的茶葉蛋也被一掃而空，還有店員在茶葉蛋鍋裡放上「售完」公告。不過隨著雞蛋進口與價格回穩，媒體人狄志為開心在臉書表示「終於買到10元茶葉蛋」。

近日雞蛋產能逐漸增加，讓國內的蛋價也開始下降，許多早餐店、小吃店又開始恢復過去的蛋料理價格，超商的茶葉蛋也開始出現，狄志為日前在臉書曬出一張茶葉蛋照，笑稱「終於在超商買到一顆10元的茶葉蛋，看來蛋價應該慢慢會回穩啦」。

對此，不少網友也回應「不缺蛋就是幸福」、「有超商真好」、「感謝分享！」。針對蛋價調整問題，《聯合報新聞網》也有指出，台北市蛋商公會理事長林天來表示，這週的蛋價仍維持每台斤45.5、55元，會觀察進口量與國內雞蛋產能恢復情況調整，中華民國蛋價委員會執行長陳進丁也表示，傳統市場散蛋每斤約65元至70元，短時間內不會下修蛋價。