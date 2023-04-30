女大生「1穿著」遭姊姊嗆很騷 網全傻了：現在很流行好嗎

天氣越來越熱，許多民眾已換上短袖衣著。然而，近日就有一名女大生PO文表示，買了一件短版上衣，沒想到卻被姊姊說「露肚子很騷…很像89妹」，讓她忍不住上網詢問大家意見，引發網友熱烈討論。

該名女大生在《Dcard》發文表示，最近新買了一件短版上衣，胸前有5顆小鈕扣，穿起來會露出小蠻腰和肚子，未料姊姊看到後卻直呼「這樣露肚子很騷…很像89妹」。原PO解釋說才露一點點而已，結果姊姊開始攻擊她的身材，「妳肚子那麼肉，本來就不適合露肚子」，讓原PO聽了很火大。

原PO接著說，雖然知道每個人對於美感都有不同見解，但一直被否定、攻擊，感受真的很差，因此好奇發問尋求大家的看法，「拜託各位快跟她說穿這樣『真的還好』好嗎？」

貼文一出，掀起網友熱議，紛紛留言「明明就很好看啊，妳姊幹嘛這樣」、「大學生都這樣穿耶」、「妳姊觀念太保守，不然就是羨慕妳，現在很流行短版上衣好嗎」、「我覺得很好看啊，有一種很青春的感覺，妳姊只是單純想嗆妳吧」、「妳喜歡就穿，何必在乎妳姊的想法」。

事後原PO也更新貼文，透露姊姊說當下只是想開玩笑而已，「但我可能聽到不太舒服，回覆比較激動，她聽到情緒也上來，導致她攻擊我身材」，兩人已互相道歉了。