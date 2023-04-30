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年輕人搶當保全？內行揭內幕薪資 全場羨慕：不一定比社畜累

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO發現越來越多年輕人想當保全，非新聞當事人。 示意圖／聯合報系資料照片
原PO發現越來越多年輕人想當保全，非新聞當事人。 示意圖／聯合報系資料照片

每個人對於工作的理想條件都不同，有人希望從事自己有興趣的領域，也有人只單純追求高薪的待遇。日前一名網友在網路上發文，表示保全時薪只有120、130元左右，「怎麼一堆年輕人趨之若鶩跑去當保全？」貼文曝光後也掀起討論。

日前一名網友在PTT上以「保全時薪超低，為什麼一堆年輕人還想當」為題發文，原PO指出保全一天工時高達12小時，每個月薪水扣掉勞健保，實領金額只剩下2萬多，「時薪只有120、130元，怎麼一堆年輕人趨之若鶩跑去當保全？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「朋友社區徵保全都3萬快4萬了，工時也是12小時」、「我這邊保全薪水4萬3，而且就算少一點，也就精神虐待沒事做，躺平很適合」、「百戶以上社區好像至少都3、4萬，之前看管委會資料，今年物業還要求調漲」、「早就4、5萬了，換算CP值就知道為什麼會一堆人想做」。

也有網友提到，「其實地點對的話，不一定比工時8小時的社畜累啊」、「雖然時薪看起來低，但有些大樓假日超閒，等於有些時間是滑手機就能拿薪水」、「我問過啊，有個少年是說他要準備考公務員」、「夜班的話有筆電網路，搞不好還能接案賺錢」、「我覺得大樓的CP值比較高，可以睡覺或追劇，認真的人還能讀書」。

保全 時薪 工時 薪水 PTT

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