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上班都找不到停車位 網友提案「有車位才能買車」掀熱議

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友抱怨台灣停車位難找，認為要學國外「先有車位再買車」的措施。示意圖／ingimage
一名網友抱怨台灣停車位難找，認為要學國外「先有車位再買車」的措施。示意圖／ingimage

雙北人口密集，每次上班族要停車時，總要花上一些時間找停車位。日前有網友抱怨「為何不學國外規定，有自己的車位才能買車？」對此，不少人喊贊成，還有人認為「 摩托車數量也是多到誇張，另外國外也很多店家是有自己的停車場的，台灣停車場真的太少了」。

一名網友在臉書「爆怨2公社」發文指出，台灣的汽車一直無限制增加，車輛數已經比停車位多很多倍了，因此他質疑「我們是否該學國外規定，有自己車位的人才可以買車？」

文章曝光後，引來許多回應，有人認為「如果再規定公司行號要自備所有開車員工的停車位，百貨公司也要準備足夠的客戶停車位，餐廳等娛樂場所要滿足所有上門的消費者的停車位，如果做不到禁止營業，這樣子路上的停車位應該會大量的空出來的」、「這問題以新北市來說根本辦不到，除非你把佔多數的公寓都都更，那些人才有車位買，而且別忘了很多人連房都買不起，租客不可能買車位吧，那難道租客都不能用車？而且很怕的是買鄉下車位來購買車，而實際上卻是在城市生活，那塞車還是沒法解決」、「這是因為政府立體停車場蓋太少了，就跟國民住宅一樣，因為蓋不夠多，夠多了就不會有這些問題了！」、「應該學香港限制車輛執照數，有空執照讓出才能買車開車」。

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