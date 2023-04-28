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用ATM領6000元！她下秒做1糗事「還好有吐出來」 全場笑翻

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友誤把健保卡插進ATM機台。 示意圖／ingimage
一名女網友誤把健保卡插進ATM機台。 示意圖／ingimage

大部分人都難免有發生過尷尬糗事，一名女網友就在臉書上自爆，她日前要透過ATM機台領取普發6000元現金，結果竟然不小心把健保卡插進去，而貼文曝光後也掀起討論。

日前一名女網友在臉書社團「爆怨公社」上發文，她在貼文開頭就直呼，「我要抱怨自己」。原來，原PO當時想透過ATM機台領取（全民普發）6000元現金，由於其中一個步驟是要輸入健保卡號，所以就先把卡片拿在手上準備，下秒卻很順手地把健保卡插進ATM。

尷尬糗事不只發生過一次，原PO透露之前在外面吃飯，結帳時應該要拿現金或信用卡給店家，結果自己拿出錢包並把錢拿出來之後，就順手把錢包遞給店員，讓她無奈自嘲「到底！」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛分享自己做過的糗事，「沒事，我還插過全聯卡」、「我只知道拿信用卡插到醫院的報到機會顯示…報到失敗+旁人嘲笑的眼神」、「我去大潤發，結果結帳拿家樂福會員卡給店員」、「我已經好幾次把公車卡感應在不對的地方」、「沒事啦，我去加油還跟站員說要微糖微冰」。

也有網友好奇詢問，「我只想知道健保卡有沒有拿出來？」原PO回答，「好家在（幸好），它嫌不好吃吐出來，不然我要哭了」。

健保卡 爆怨公社

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