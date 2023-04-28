女友要他「婚前過戶房子給她」否則是不愛她 全網勸分手

房價年年飆漲，在現代買房已是遠大的夢想，有網友好不容易努力存錢，再加上父母贊助一半頭期款，才終於買下一間房，想不到女友卻要求「婚前把房子過戶給她」，否則就是不愛她。其他網友狂勸分手，直呼「會提這種要求的不正常」，還有人遇過類似經歷，「我親戚遇到過，直接分手，女方氣炸」。

一名網友在PTT發文分享朋友近日遇到的難題，他多年努力賺錢存錢，加上父母贊助一半的頭期款，終於買下一間房，然而女友卻告訴他，未來結婚前必須將房子過戶給她，否則就是不愛她。

該網友無言表示，「我朋友很懊惱，人家都說婚前過戶就等於贈與了，婚後過戶好像還比較說得過去，我是覺得不ok啦，不過想知道大家怎麼看？ 這是正常現象嗎？」

其他網友狂勸分手，紛紛留言「問都是分手」、「醒醒」、「分啊，誰要給妳」、「怎麼聽起來有種詐騙的感覺」、「傻了才過戶」、「問這種問題不會覺得是碰到詐騙集團嗎」、「女生基本沒幫忙出到錢敢這樣開口真的扯」、「台男別再蠢下去了」。

有人分享類似經歷，留言「登記女方半年離婚，貸款還是男生繳，我朋友真實案例，不要不信邪，會直接要房子的，直接隔離，很危險」、「我親戚碰到過，直接分手 女方氣炸」。