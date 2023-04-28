取消機車兩段式左轉？6.6萬人民調出爐 民眾喊「1事」很恐怖

根據交通部統計，去（2022）年機車事故死亡人數達1954人，超過去年交通事故整體死亡人數的一半以上。交通部長王國材表示，適當路權開放能讓機車族更安全，將針對機車兩段式左轉、內側快車道取消禁行機車等因地制宜檢討。而近日一份網路投票顯示，有超過6成網友支持取消機車兩段式左轉，但也有超過3成的網友認為不該取消。

YouTube頻道《老天鵝娛樂》日前以「交通部擬取消機車二段式左轉，你各位支持嗎？」發起網路投票，截至今（28）日上午9時許，已有超過6.6萬人投票，表態「支持」的網友高達66%，而「不支持」的網友則占34%，兩者比例十分懸殊。

表態支持的網友表示，「有時候路沒騎過的話，我想要左轉，真的不知道該靠右還是靠左」、「支持，讓真正的慢車去使用，順便把一些設置不當的二段式格子塗銷和修改道路交通安全規則第99條」、「當然支持，左轉靠左、右轉靠右」、「支持支持支持，二段式真的很危險，但禁行機車跟二段式是綁在一起的，要取消就要兩個都取消，不過要取消就要宣導如何正確左轉」。

投下反對票的網友則認為，「如果取消二段式左轉，要有配套措施，不然三寶想轉就轉，很恐怖」、「有些比較危險的路段還是要有吧，而且我覺得很多問題出在駕駛本身的道德感，一個亂搞就會影響無數個」、「不能取消二段式左轉，而是改成不強制二段左轉，台灣人多數已經習慣待轉，如果取消只會增加一堆鬼切三寶」、「沒有二段式太可怕了，一定要二段式」、「個人覺得比較大或複雜路口應該維持二段式左轉」。