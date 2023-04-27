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錢難賺…跑外送遇「這3事」他超感激 釣出同行淚喊：感同身受

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錢難賺…跑外送遇「這3事」他超感激 釣出同行淚喊：感同身受

聯合新聞網／ 綜合報導
外送員示意圖。圖／聯合報系資料照
外送員示意圖。圖／聯合報系資料照

近年外送平台盛行，創造不少工作機會，許多人選擇投入外送員行列。對此，就有一名男網友PO文表示，跑外送也有一陣子，遇過的客人形形色色，但只要遇到「這3種」客人，他都會心懷感激，貼文引發網友熱烈討論。

該名男網友在《Dcard發文表示，自己當外送員也有一陣子了，遇過的客人形形色色，其中不乏有奧客，但遇到好客人的比例還是很高的，有時還會心懷感激。首先是會提早在取餐處等待的客人，「如果選門口碰面注意訊息，盡量提早一點點在門口等，等嘸人真的傷神費心又耗時間，我比你更想盡快把餐點交到你手上」。

其次是會給小紙條、小禮物或是一句感謝的客人，「你隨口一句謝謝辛苦了會讓我們覺得很暖心，有些很好客的客人或店家還會請飲料」；最後則是不隨便給負評的客人，「有時候會遇到紙袋容易破掉或湯汁容易灑，我們都已經盡量很小心了，讓客人拿到不完整的餐點，我都會很不好意思，這些狀況應該要跟店家反應，而不是給外送員負評啊」。

文章曝光後，網友紛紛留言「某次剛好提前到家遇到外送員送到，外送員還一直謝謝我，從此之後只要有時間，我都會提前下樓等」、「我下雨天一定會給小費，湯汁灑出來或紙袋裂開，我都是直接回報客服」、「每次都會在門口等，然後招手請他過來就不用一家家找」、「朋友是兼職跑的，但還是能感同身受，偶遇一兩個好心客戶的那天騎車都會哼歌」、「天使客人很難遇到，不求3個全中，遇到其1已經心存感激」。

外送員 奧客 Dcard

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