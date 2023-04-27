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20歲男在台北生活費月破3萬 網見細項揪1關鍵：不是錢的問題

聯合新聞網／ 綜合報導
一名男網友在台北一個月的生活費要3萬多。 示意圖／聯合報系資料照片
一名男網友在台北一個月的生活費要3萬多。 示意圖／聯合報系資料照片

隨著物價持續上漲，許多人在生活上的花費都明顯增加。日前一名男網友在網路上發文，指出自己在台北一個月的生活費要3萬多，而花費細項曝光後也掀起討論。

日前一名男網友在Dcard上以「20歲在台北生活一個月30000多正常嗎」為題發文，他透露自己一個月的大致開銷，包含餐費12000、房租7000、菸錢3000、娛樂4000、雜費4000，以及交通費2000，「再麻煩各位多指教」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「我覺得挺正常的，我在高雄餐費一個月也要12000多」、「算很省了，我大概是你的兩倍，所以我覺得你很厲害」、「這花費超正常，我認為住台北一個月花費35000差不多，除非是跟別人合租會省一點」。

也有網友提到，「菸盡量少抽，不是3000的問題，是對身體不好」、「省煙錢+1，健康也是財富」、「菸錢不只3000，你還要把以後看醫生的錢算進去，以及因為抽煙而喪失的機會成本」、「除了菸錢其他沒意見」、「菸錢3000好多，試試看省掉一半吧」。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

Dcard 開銷

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