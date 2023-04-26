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台南徵才驚見4萬2職缺 超低門檻讓碩士好羨慕：比台北好

聯合新聞網／ 綜合報導
南北薪資長期以來相差甚大。示意圖／聯合報系資料照片
南北薪資長期以來相差甚大。示意圖／聯合報系資料照片

長期以來，南北工作機會和薪資相差甚大，北部的薪水較南部來得高，也因此讓許多人願意離鄉背井北上謀生。不過，有一名女網友在Dcard分享一張台南徵才的廣告，只見上面開出的薪資竟然高達4萬2，讓不少人相當訝異，甚至還有碩士畢業的網友很羨慕。

從原PO在Dcard貼出的徵才廣告看到，台南一間大型娃娃機店要找早、晚班正職人員，每日上班8小時、月休8天，而早班的薪水是3萬5起、晚班4萬2起，業績獎金另計，還有三節、年終、員工聚餐等福利。對此原PO好奇發問「4萬2在台南是不是很高薪啊？還不用專業能力，工時也不長，正常8小時欸」。

貼文讓許多人看了好羨慕，「算高薪了」、「這薪水可以看房了吧」、「想應徵」、「好高…感覺沒啥壓力」、「除了南科以外，在市區真的算高薪了」、「我碩士畢業在台北找工作，老闆也開42k給我」、「我台南老家附近全都基本工資，寫『享勞健保』是福利」、「扣掉南科部分工程師、軍公教、家族企業，根本就是頂天薪資」、「南部這個薪水根本土豪了吧，餐餐都可以加顆蛋」。

但也有網友不看好，「高呀！但這工作可以做五年十年嗎？」、「大概會有跟廖老大飲料店員工一樣失業的速度」、「4萬2在台南很低，只是對沒專業的人來說很高而已」、「呵呵…這工作不是一輩子的！年輕人做個幾年玩玩可以，這種突然又火起來的東西，不知道什麼時候又不火了。營收沒辦法保持，老闆第一件事就是裁員，而且去玩過的都知道只請年輕人！人不會永遠年輕的」、「重點要看長期發展性吧，這個行業隨時可能會被淘汰」。

原PO分享一張台南徵才廣告，只見晚班正職的薪水高達4萬2起。 圖擷自Dcard
原PO分享一張台南徵才廣告，只見晚班正職的薪水高達4萬2起。 圖擷自Dcard

徵才 薪資 Dcard

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