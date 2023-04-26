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媳婦不解公公講話都加「ㄏㄧˋ囉」的意思 網秒回：我們家也這樣講

聯合新聞網／ 綜合報導
一名媳婦不解為何公公講話常常加上「ㄏㄧˋ囉」。示意圖／ingimage
一名媳婦不解為何公公講話常常加上「ㄏㄧˋ囉」。示意圖／ingimage

很多人都有口頭禪，近日一名女網友表示，自己公公每次講話都會說台語「ㄏㄧˋ囉」、「ㄏㄧˋ囉」，讓她好奇「家裡長輩講話都會這樣嗎？還是只有我公公會這樣講？」對此，多數人回應「很常聽到長輩這樣講啊，就是忘記東西是什麼時，會講的『那個、這個』的意思」。

一名網友在臉書社團「匿名3公社」發文指出，她公公講話都全程台語，有時候要跟她溝通時，就會說「ㄏㄧˋ囉」、「ㄏㄧˋ囉」，意思就是「那個、那個」。原PO舉例「我叫你吃ㄏㄧˋ囉，就是ㄏㄧˋ囉啊（我叫你吃那個東西，就是那個啊）」。她好奇其他人家「家裡長輩都這樣講話嗎？還是只有我公公會這樣講？」

文章曝光後，有許多網友回應「這其實是因為一時想不起來『那個』是什麼東西，所用的代詞」、「妳會台語的話就不覺得什麼了，因為很常聽到，不止年長者會說。可見妳不會？」、「老一輩的長輩會這樣很正常」、「我媽也一天到晚問這個、這個、那個，讓我覺得到底是哪個？」、「台灣人很擅長使用指示代名詞，你去幫我把那個拿到那裡…」、「年紀大了突然忘記那個東西是什麼而已，我雖然還沒老，但我也會這樣講耶」、「記憶不太好，沒這兩字的話會詞窮」、「原來不是只有我們爸爸會這樣」。

長輩 台語

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